Mann bedroht Frauen mit Waffe: Der Grund macht fassungslos

So offenbarte er ihr, dass er sie nicht etwa ausrauben, sondern mit ihr lediglich unter vier Augen sprechen wollte. Der Grund: Er kenne sie bereits, habe sie in der Vergangenheit häufiger auf dem Weg zur Uni beobachtet und würde gern ihre Nummer haben.

Aus Angst willigten die beiden ein, woraufhin Letitia allein mit dem Mann zurückblieb. Was er ihr kurz darauf jedoch sagte, ließ ihr die Kinnlade nach unten klappen.

Von diesem unglaublichen Erlebnis berichtete eine junge Dame namens Letitia vor wenigen Tagen auf ihrem TikTok -Account. In einem Video erklärte sie, dass sie und ihre Freundin vor einiger Zeit nachts auf dem Weg nachhause waren, als ein Mann mit einer Waffe auf sie zusteuerte und ihre Handys verlangte.

Einige Tage lang haben Letitia und der Bewaffnete daraufhin täglich miteinander geschrieben, bis der jungen Frau von Bekannten gehörig der Kopf gewaschen wurde – schließlich schien der Mann wirklich gefährlich zu sein. Anschließend blockierte Letitia seine Nummer und hat seither auch nichts mehr von ihm gehört.

Wie sie in ihrem Video nun jedoch zugab, habe sie dies allerdings nicht getan, da ihr aufgefallen war, wie unheimlich die gesamte Situation wirklich war. Stattdessen habe sie aus Scham gehandelt, da ihre Freunde von ihrer neuen Flamme alles andere als angetan waren.

Unter dem kurzen Video reagierten die Follower ähnlich wie Letitias Umfeld.

"Ich hätte an deiner Stelle so eine Angst gehabt, er hat dir indirekt gestanden, dass er dich stalkt", schrieb ein Nutzer besorgt und ein anderer: "Das ist so verdammt gruselig!"