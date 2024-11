25.11.2024 17:43 1.314 Mann gibt Frau Drink aus: Als sie das Getränk sieht, lehnt sie es sofort ab

Maranda Howard schlägt gerade hohe Wellen auf TikTok, weil sie in einem Video von ihrem unheimlichen Erlebnis in einer Bar in Dallas, Texas, berichtet.

Von Christian Norm

Dallas (Texas) - Als er kam, reichte ihr ein kurzer Blick und es war Schluss: Maranda Howard schlägt gerade hohe Wellen auf TikTok, weil sie in einem Video von ihrem unheimlichen Erlebnis in einer Bar in Dallas, Texas, berichtet. Dort hatte sie im vergangenen Monat einen Drink abgelehnt, der ihr von einem Fremden spendiert worden war. Maranda Howard machte in einer Bar in Dallas kurzen Prozess mit einem Drink, den ihr ein Fremder spendiert hatte. © TikTok/Screenshot/damnranda_ Im Video (siehe unten) begründet die US-Amerikanerin ihre Entscheidung damit, dass sie nicht gesehen habe, wie der Drink zubereitet wurde. Im Kommentar daneben erläutert Howard, dass ihre Großmutter sie schon immer vor Drinks gewarnt habe, deren Zubereitung sie nicht gesehen habe. Ihren Clip veröffentlichte die junge Frau erst einige Wochen nach dem Barbesuch, der bereits am 20. Oktober stattgefunden hatte. Seitdem ist das Video ein großer viraler Erfolg. Mehr als 13 Millionen Mal wurde es bereits angeklickt. TikTok Knirps soll Hochzeit seiner Eltern verlassen: Als Musik ertönt, schlägt seine große Stunde In einem Interview mit Newsweek ließ Howard am vergangenen Wochenende die nächste Bombe platzen. Virales TikTok-Video zeigt die unangenehme Situation Kleine rote Teilchen schwimmen in dem Drink, der so etwas nicht enthalten sollte. © TikTok/Screenshot/damnranda_ Denn der Cocktail, ein Lemon Drop, war ihr aus einem bestimmten Grund verdächtig vorgekommen. "Als ich sah, dass die Substanz in dem Drink nicht mit dem übereinstimmte, den ich bestellt hatte, bat ich um einen neuen Drink", erklärte Howard. Bei genauerem Hinsehen sind auf dem Video einige rote Teilchen zu sehen, die von einem roten Pulver stammen könnten. "Ich bin bei meinem Drink immer vorsichtig", so die skeptische Barbesucherin gegenüber dem US-Magazin. Ob der Cocktail völlig in Ordnung war oder womöglich mit Drogen versetzt wurde, konnte nicht abschließend geklärt werden. Howard hatte ihn nicht probiert und sofort zurückgehen lassen. TikTok Mann steigt in den Flieger und lässt Ehefrau allein am Flughafen zurück - der Grund entsetzt "Ich möchte nur, dass andere vorsichtig sind! Man weiß nie, was jemand vorhat, sei es sexuelle Belästigung, Menschenhandel oder Raub", so die Texanerin. Jetzt hofft sie, dass ihr viraler Hit auf TikTok dazu beiträgt, dass die Leute ihre Drinks genauer unter die Lupe nehmen. K.-o.-Tropfen und dergleichen sind heute leider immer wieder ein Risiko für Bar- und Clubbesucher.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/damnranda_