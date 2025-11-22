Mann kann Augen nicht trauen, als er sieht, welches Bild in einem Schaufenster hängt
New York (USA) - Was war hier nur los? Als Justin Starling kürzlich eine Nachricht auf seinem Handy erhielt, konnte er seinen Augen kaum trauen.
So hatte ihm jemand geschrieben, dass Starlings Bild im Schaufenster eines Schuhladen der Marke "Skechers" hängen würde.
Der junge Mann konnte kaum glauben, was er da las und machte sich sofort auf den Weg. Als er bei dem Geschäft ankam, fielen ihm fast die Augen aus dem Kopf: Tatsächlich hing dort ein Foto von seinem Instagram-Account, das er vor vier Jahren gepostet hatte.
"Ich habe dem nicht zugestimmt", schimpfte er seither in einem Video, das er auf TikTok veröffentlicht hat. Nicht nur hatte er das nicht genehmigt - er war auch überhaupt nicht erst gefragt worden.
Und als wäre das nicht schon merkwürdig genug: Während er auf dem Bild im Schaufenster ein paar braune Skechers-Sneakers trägt, sieht das Originalbild ganz anders aus: darauf hat er ein paar weiße Turnschuhe an den Füßen.
"Dürfen die das?", fragte Starling seine Follower ratlos. "Ist das überhaupt legal?"
Die Zuschauer des Videos waren sich schnell einig: Nein, das ist es definitiv nicht! Starling solle sich unbedingt einen Anwalt suchen, um gegen die Werbung vorzugehen.
Auf TikTok ging der Clip schnell viral
Justin Starling zeigt sich enttäuscht
In einem Update-Video hat der junge Musiker nun erklärt, dass er "Skechers" seither kontaktiert hat, um herauszufinden, was hier passiert ist. Die Antwort: Das Unternehmen soll sein Bild auf einer Seite für Stockbilder gefunden haben.
Starling kann sich das alles nicht erklären, schließlich hat er keine Ahnung, wie sein Foto auf einer solchen Website gelandet sein könnte.
Was ihn an der ganzen Sache allerdings am meisten stört: "Es gibt so viele tolle, talentierte Creator und Models, die bei so einem Fotoshooting gern mitgemacht und die Marke mit Stolz getragen hätten."
Auch er selbst hätte kein Problem damit gehabt, mit "Skechers" zusammenzuarbeiten - wenn er denn wenigstens gefragt worden wäre.
Wie er und die Schuh-Firma nun verblieben sind, behielt er vorerst für sich.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/justusraps (2)