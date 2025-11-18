Streit nimmt tödliches Ende: Freund erschießt TikTok-Star auf dem Beifahrersitz

Lauderdale Lakes (USA) - Internet-Star Maurice Harrison (†21) ist tot. Mehr als 42.000 Follower vereinte "Girlala", die Dame mit der ungewöhnlichen Haarpracht und den schrillen Farbtönen auf ihrem Instagram-Kanal. Laut People.com sollen es auf ihrem inzwischen deaktivierten TikTok-Account mehr als 200.000 Fans gewesen sein. Doch statt Beileidsbekundungen für die Frisur-Influencerin stehen nun Mordermittlungen im Fokus.

Während eines Streits im Auto schoss der Freund von "Girlala (21) auf die Influencerin. © Bildmontage: Instagram Screenshot _girlala

Eine Mordkommission und die Spurensicherung untersuchen gemeinsam den Tod einer "auf dem Beifahrersitz mit Schussverlerletzungen" entdeckten Person, wie aus einer Mitteilung der örtlichen Polizeibehörde hervorgeht.

Die Einsatzkräfte wurde am Freitag gegen 19 Uhr Ortszeit zum Tatort in der NorthWest-Street alarmiert. Dort wurde der Tatverdächtige Shanoyd Whyte Jr. festgenommen, bei dem es sich um den Freund der jungen Frau handelt.

Beide sollen im Fahrzeug in Streit geraten sein. Der Zwist artete offenbar in eine Prügelei aus. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Mann schließlich auf sie geschossen haben.

Zwar wurde das Opfer umgehend ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen.