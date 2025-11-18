Streit nimmt tödliches Ende: Freund erschießt TikTok-Star auf dem Beifahrersitz
Lauderdale Lakes (USA) - Internet-Star Maurice Harrison (†21) ist tot. Mehr als 42.000 Follower vereinte "Girlala", die Dame mit der ungewöhnlichen Haarpracht und den schrillen Farbtönen auf ihrem Instagram-Kanal. Laut People.com sollen es auf ihrem inzwischen deaktivierten TikTok-Account mehr als 200.000 Fans gewesen sein. Doch statt Beileidsbekundungen für die Frisur-Influencerin stehen nun Mordermittlungen im Fokus.
Eine Mordkommission und die Spurensicherung untersuchen gemeinsam den Tod einer "auf dem Beifahrersitz mit Schussverlerletzungen" entdeckten Person, wie aus einer Mitteilung der örtlichen Polizeibehörde hervorgeht.
Die Einsatzkräfte wurde am Freitag gegen 19 Uhr Ortszeit zum Tatort in der NorthWest-Street alarmiert. Dort wurde der Tatverdächtige Shanoyd Whyte Jr. festgenommen, bei dem es sich um den Freund der jungen Frau handelt.
Beide sollen im Fahrzeug in Streit geraten sein. Der Zwist artete offenbar in eine Prügelei aus. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Mann schließlich auf sie geschossen haben.
Zwar wurde das Opfer umgehend ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen.
"Girlala" gestorben: Spendensammlung für ihre Beerdigung läuft
Während des Verhörs gestand Whyte Jr. den Ermittlern, dass er und Harrison mehrere Jahre eine Beziehung gehabt hätten.
Ihn erwartet nun eine Anklage wegen Mord ersten Grades unter Verwendung einer Schusswaffe, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Die Haar-Stylistin trat im Netz für Toleranz ein, forderte regelmäßig Respekt für People of Color und Transpersonen ein.
Über eine GoFundMe-Seite wurden Spenden für Girlalas Beerdigung gesammelt. Bislang (Stand 18. November) wurden mehr als 28.000 US-Dollar (rund 24.000 Euro) angehäuft.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot _girlala