Mann weigert sich, Kaffee für seine Freundin zu bezahlen: Was die Verkäuferin dann tut, macht sprachlos

Als Lauren Payno (22) kürzlich mit ihrem Freund ein Café betrat, um sich dort ein wohlverdientes Heißgetränk zu holen, gerieten die beiden in eine kleine Diskussion rund um das Thema Geld.

So verkündetet ihr der junge Mann kurzerhand, dass sie ihren Kaffee heute selbst bezahlen müsse - er wolle dafür nicht aufkommen.

Lauren musste daraufhin, wenig begeistert von der Aussage ihres Liebsten, schlucken. Dennoch ging sie an den Tresen, um sich dort etwas zu bestellen - und wurde kurz darauf herzlichst überrascht.

Wie sie seither in einem Video (siehe unten) auf ihrem TikTok-Account verkündete, hatte die Bedienung nämlich alles mitgehört und sich kurzerhand ein Herz gefasst.

"Die Barista hat gehört, dass mein Freund meinen Kaffee nicht bezahlen möchte, also hat sie mir einen geschenkt", berichtete sie in dem Clip, der seither mehr als 137.000-mal angesehen wurde.

Im Hintergrund ertönt derweil Taylor Swifts "Begin Again" mit den Lyrics: "And you don't know how nice that is" (Deutsch: "Du weißt nicht, wie lieb das ist").