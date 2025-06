Mutter feiert Abschluss ihrer Tochter: Doch eine kuriose Regel der Grundschule macht stutzig

"Was zur Hölle", schrieb Angelica unter den kuriosen Clip, der innerhalb weniger Tage bereits mehr als 5,1 Millionen Mal angesehen wurde.

Wie die junge Frau nun auf ihrem TikTok -Account berichtete, war es den Eltern nämlich nicht gestattet, in tosenden Applaus zu verfallen. Ganz im Gegenteil: Pro Kind, das von der Rektorin aufgerufen wurde, durfte nur ein einziges Mal laut in die Hände geklatscht werden.

Die Zeremonie war dank des ausbleibenden Applauses etwas trostlos. © TikTok/Screenshot/angelicapueblas1

Auf TikTok sorgte der Clip seither auf eine Menge Belustigung.

"Wieso haben sich die Leute an die Regel gehalten?", schrieb einer von ihnen. Ein anderer: "Was wäre denn passiert, wenn ihr einfach richtig geklatscht hättet?! Hätten sie euch von der Schule geworfen?"

Spaß hatten die Kinder anscheinend trotzdem. In einem weiteren Video zeigt Angelica ihre kleine Tochter, wie sie mit ihren Klassenkameraden auf der Bühne steht und zu dem Song "Shake It Off" von Taylor Swift (35) performt.

Ein wenig Auflockerung für die sonst eher steife Veranstaltung.

Immerhin: Ganz am Ende von der Zeremonie, nachdem die Kinder ausgelassen für ihre Liebsten getanzt und gesungen hatten, durften die Eltern schließlich ein einziges Mal richtig klatschen - und dabei so laut jubeln, wie sie wollten.