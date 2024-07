Mutter lässt Tochter (5) Video drehen: Als sie das Ergebnis sieht, zerfließt ihr Herz

Kanada - Diese Mutter-Tochter-Beziehung ist eine besondere Herausforderung. Denn Delphine Experts (50) Mädchen Zoey (5) erlebt die Welt als Autistin. Deshalb hat die Kleine aus Kanada erst vor einigen Monaten angefangen, ein paar Worte zu sprechen. Als die Fünfjährige ihre Mutter kürzlich bat, ein Handyvideo drehen zu dürfen, geschah etwas Besonderes. Eigentlich wollte Expert das verwackelte Material bei der Sichtung löschen. Doch als sie hörte, was Zoey am Ende des Clips sagt, zerfloss ihr Herz.

Delphine Expert (50) spielt im Clip ihrer Tochter eine tragende Rolle. © TikTok/Screenshot/zoeyexpertskier

Seit ihre Tochter im vergangenen September mit dem Geigenspiel begonnen hat, "kann Zoey mich Mama nennen und ein paar andere kleine oder einfache Worte sagen", erklärte Expert kürzlich in einem Interview mit Newsweek.

Zehn Monate später bekommt Zoey einige fließende Sätze hin. "Und es scheint ihr Spaß zu machen, zu sprechen", so ihre Mutter. Die Freude an der Sprache wird auch in dem Handyvideo von Zoey deutlich.

Darin filmt und kommentiert sie zunächst einen Tannenzapfen, ein paar Blumen sowie den blauen Himmel ehe sie zu ihrer Mutter schwenkt, die vor ihr über eine Wiese läuft.

Dann passiert es: Zoeys Tonfall ändert sich schlagartig und sie spricht die Worte, die ihre Mutter seither so sehr berührt haben.