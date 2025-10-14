Nach Unfall monatelang untergetaucht: TikTok-Star festgenommen

Hutton (Großbritannien) - Der britische TikTok -Influencer "HSTikkyTokky" (24) ist nach über einem Jahr auf der Flucht von der Polizei festgenommen worden. Seit März 2024 wurde der 24-Jährige von den Behörden gesucht. Nun sitzt der Internetstar, mit bürgerlichem Namen Harrison Sullivan, im Gefängnis.

Partys, Urlaub und ein schneller Sportwagen - TikTok-Influencer "HSTikkyTokky" (24) protzt mit seinem Lifestyle und teilt diesen gern auf Social Media. © Bildmontage/Screenshot/harrison_sullivan

Vor rund 1,5 Jahren kollidierte der Brite in seinem violetten McLaren 720S mit einem schwarzen Audi, berichtete BBC. Der Influencer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der A30 London Road in Virginia Water (Surrey) und tauchte für mehrere Monate unter.

Seinen 230.000 Pfund (rund 264.000 Euro) teuren Sportwagen ließ er am Unfallort zurück.

Die Behörden der "Surrey Police" überprüften das Kennzeichen und leiteten im Zuge dessen eine Fahndung ein. Bereits im November 2024 sollte sich Sullivan vor dem Gericht in Guildford verantworten. An seinem Anhörungstag erschien er jedoch nicht.

Während der 24-Jährige vor der britischen Polizei flüchtete, meldete er sich regelmäßig auf seinem Instagram-Account "harrison_sullivan". In Beiträgen protzte er mit seinem luxuriösen Lifestyle und wurde dafür heftig kritisiert. Nach monatelanger Suche erfolgte schließlich am Freitag in Hutton (Essex) die Festnahme des TikTokers.