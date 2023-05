Neuer TikTok-Hype lässt junge Menschen Erde essen: Das steckt dahinter!

Nun scheint auch die junge Generation auf den "natürlichen Geschmack" gekommen zu sein und konsumiert den Lehm in einer Art Wettbewerb.

Auf diese Weise sollen Verdauungsprobleme wie Übelkeit oder Durchfall in Eigentherapie behoben werden. Die in der Erde enthaltenen Mineralien und Nährstoffe sind für manche Völker Grund genug, um diese eigenartige Tradition zu hegen und zu pflegen.

Doch was hat es mit dem Trend auf sich? Das Phänomen "Erde-Essen" ist gewiss kein neues, denn in manchen Ländern, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, hat das Verspeisen von beispielsweise Tonerde eine lange Tradition.

Wie das Schweizer Online-Portal " 20min " berichtet, sorgt ein äußerst skurriler Trend unter jungen Menschen für Erstaunen und Kopfschütteln: Dabei verspeisen die Teilnehmer mit voller Absicht Erde, in der Hoffnung, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Der Dreck soll in den Augen der Protagonisten positive Effekte auf die Verdauung haben.

Das Verzehren von Lehm kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. © Michael Reichel/dpa

Tatsächlich enthält Erde jede Menge gesunder Mineralien und Nährstoffe. Was Fachleute am neuen TikTok-Hype allerdings alles andere als entzückt, ist der fahrlässige Umgang mit allen Begleitsubstanzen, die ebenso in der Erde enthalten sind.

Hierzu zählen unter anderem schädliche Substanzen wie Blei oder Quecksilber. Außerdem kann die Erde mit weiteren Metallen oder Chemikalien verseucht sein, die beim Verzehr sehr wahrscheinlich zu gesundheitlichen Problemen führen würden.

Darüber hinaus halten sich in der Erde Parasiten und Bakterien auf, die ihrerseits ernsthafte Störungen im Magen-Darm-Trakt verursachen könnten. Auch Nierenprobleme zählen zu den möglichen Folgen, wenn der Organismus mit verunreinigter Erde in Kontakt kommt.

Für Schwangere stehe sogar die Gesundheit ihres Babys auf dem Spiel, mahnen Experten und verweisen zudem darauf, dass das Essen von Lehm aufgrund seiner appetitzügelnden Wirkung mittel- und langfristig Essstörungen mit sich bringen könnte.

Ob den erdhungrigen TikTokern spätestens damit der Appetit verdorben wurde?