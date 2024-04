Frau hat Tränen in den Augen: Aus einem kuriosen Grund steckt sie im Dilemma

USA - Bei der Hautbräune hört der Spaß auf! Eine junge Frau filmt sich als Beifahrerin in einem Wagen. Die Autofahrt ist jedoch völlig nebensächlich, denn die Dame plagen "augenscheinlich" ganz andere Sorgen.

Wenn sich Tränen ankündigen, wird es schnell unangenehm, weil man diesen verständlicherweise nicht überall und in jeder Lebenslage freien Lauf lassen möchte.

Die weit geöffneten Augen sollen ihre Körperbräune vor den Tränen schützen. © Screenshot/TikTok/halsterhotkins

Passend hierzu trägt der Titel des Videos den Namen "No chance I'm letting a tear ruin this tan", was im Deutschen sinngemäß mit "Ich würde niemals meine Bräune von einer Träne ruinieren lassen" wiedergegeben werden kann.

Lustig: Der jungen Frau, die sich durch ihre unterhaltsamen Clips in den sozialen Medien eine größere Anhängerschaft gesichert hat, stehen die Tränen sprichwörtlich fast bis zum Halse.

Aus diesem Grund weiß die Gebräunte gar nicht mehr, welche Tricks und Kniffe sie noch anwenden soll, um "trocken" aus der fiesen Nummer herauszukommen.

Tatsächlich gelingt es ihr dank einer besonders disziplinierten Körperbeherrschung, ihren nassen Augen Einhalt zu gewähren. Dabei hält sie ihren Kopf über die ganze Zeit leicht angehoben in einer angestrengten Habachtstellung.