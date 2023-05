Neuköllner TikTokerin ätzt in Viral-Clip: "Ihr wohnt nicht in Berlin"

TikTok-Userin lauraaabla11 hat eine klare Meinung, welche Bezirke und Ortsteile das wahre Berlin ausmachen. © Screenshot/TikTok/lauraaabla11

"Fake Berlin einfach", betitelte lauraaabla11 den Clip, den sie mit ihren rund 150.600 Abonnenten teilte.

In dem Video ist zu sehen, wie sich die Nutzerin aus Neukölln in idyllischer Landschaft mit Bäumen und Feldern befindet, als sie plötzlich ihre Tirade beginnt.

"An alle Leute, die in Wartenberg, Hohenschönhausen, … diese ganzen Geschichten … wohnen: Könnt ihr nachts schlafen, wenn ihr den Menschen erzählt, ihr wohnt in Berlin?", fragte die junge Frau provokant in ihre Handy-Kamera, als sie auf dem Weg zu ihrer Friseurin ist.

"Ich gehe gerade zu meiner Maus, die meine Haare macht. Und laut Postleitzahl wohnt sie in Berlin. Aber wenn ich Berlin sage, denke ich nicht an das", führte sie weiter aus und erlaubte mit einem Kameraschwenk ein Blick auf das Panorama.

Es gebe "wahrscheinlich noch so viele andere Orte, von denen ich gar nichts weiß, bei denen das genau so ist: einfach so Dorf - und Postleitzahl Berlin", so die TikTokerin.

Ihr Knallhart-Fazit am Ende des Clips fällt eindeutig aus: "Ihr wohnt nicht in Berlin, Leute, das wisst ihr selber."

Die Reaktionen auf die Aussagen fielen eindeutig aus. Im Kommentarbereich hielten die User mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.