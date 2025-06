Pilot begibt sich auf seinen letzten Flug: Was dabei passiert, berührt so viele

Wilson ließ es sich nämlich nicht nehmen, seine ganze Familie auf seinem Abschiedsflug von Georgia nach Florida mitzunehmen. Schon vor dem Flug meldete er sich per Mikro am Check-in, um seine Gäste über die herzzerreißende Situation aufzuklären.

Küsschen mit seiner Frau im Cockpit: Steve Wilson (65) kostete seinen Abschied in vollen Zügen aus. © TikTok/Screenshot/readysetpto

"Meine Frau begleitete mich nach Amsterdam, London, Paris, New York City und Boston", erzählte der 65-Jährige.

"Meine Frau und meine Töchter begleiteten mich einmal nach Shanghai. Meine Tochter Lauren begleitete mich auf meinem Hin- und Rückflug nach Amsterdam, und wir erkundeten während des Zwischenstopps gemeinsam die Stadt", fügte er hinzu.

Doch ausgerechnet seine Abschiedstour sei die schönste von allen gewesen, so Wilson: "Die unvergesslichsten Flüge waren jedoch meine letzten beiden, als meine ganze Familie an Bord war."

Nun kann der US-Amerikaner endlich mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen. In den vergangenen Jahrzehnten war er schließlich oft länger von seiner Familie getrennt. Doch bei Wilson und seiner Tochter überwiegen die positiven Erinnerungen.

"Unsere ganze Familie durfte kostenlos fliegen. Wir begannen mit der Tradition, zu Thanksgiving immer nach Europa zu reisen. Statt des traditionellen amerikanischen Truthahn-Essens aßen wir Pizza in Rom, Crêpes in Paris oder Bratwurst in München", so Tochter Lauren Lanoue.