"Plötzlich Prinzessin": 25-Jährige wird von Influencerin zur First Lady

Daniel Noboa (35) setzte sich mit 52 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seine Kontrahentin durch und leitet nun die Geschicke des südamerikanischen Landes. Schon während des Wahlkampfs immer mit an seiner Seite: Influencerin Valbonesi.

Für Angela Lavinia Valbonesi Acosta Noboa, so der vollständige Namen der jungen Frau, änderte sich nach den Wahlen in ihrem Heimatland Ecuador das gesamte Leben.

Valbonesi zeigte sich bei gemeinsamen Auftritten mit ihrem Mann Daniel, Sohn des Bananen-Tycoons Álvaro Noboa (72) und einem der reichsten Männer Ecuadors, bei Besuchen von Schulen oder bei der Hilfe von Bedürftigen.

Ihre modischen Outfits tauschte die neue First Lady dabei oftmals gegen einen klassischeren Look in Weiß oder Beige.