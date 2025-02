Scheidungsanwältin packt aus: Männer mit diesen Berufen gehen am seltensten fremd!

Arizona (USA) - Dass der eigene Partner fremdgeht, ist für viele Menschen in einer Beziehung die größte Sorge. Nicht ganz zu Unrecht, wie Statistiken zeigen. Doch offenbar gibt es Berufe, in denen das Betrugspotenzial sehr gering ist. Eine Scheidungsanwältin klärt in einem viralen Video auf, dass Männer mit drei bestimmten Jobs besonders treu sind. Auch die Anti-Fremdgeh-Berufe von Frauen finden Erwähnung.