"Schlechtestes Essen": Influencerin rechnet mit Sterne-Restaurant ab!

Spanien - Gerichte des Grauens? Eine amerikanische Influencerin besuchte ein mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant in Spanien und konnte nicht glauben, wie schlecht ihre Erfahrung war.

Anfangs schien alles in Ordnung zu sein, das Restaurant hielt, was es versprach, und der einfallsreiche Service gefiel ihr. Doch von Gang zu Gang wurde das Essen schlechter. Ein Gericht beschrieb sie als "vaselineartigen Klumpen Fischschleim", den Chloe mit den Händen essen musste.

In einer zweiteiligen Videoreihe auf TikTok teilte sie ihre Erfahrungen und holte sich knapp acht Millionen Views ab.

Chloe Jade Meltzer vergleicht das Essen mit einem Make-Up-Tuch. © Screenshot/TikTok/@chloejadetravels

Aber das war noch nicht alles: Es gab noch "verkohlten Spinat mit einer BBQ-Soße", eine vergorene Kartoffelschale, ebenfalls mit BBQ-Soße - eine Kombination, die Chloe mit einem Make-Up-Tuch verglich. Weiter ging es mit einigen "alten Bucatini" und einem Churro, der in Wirklichkeit aus einer rohen Kochbanane bestand.

"Ich verstehe wirklich nicht, wie dieses Restaurant im Geschäft sein kann (...) Es ist das schlimmste Restaurant, in dem ich je in meinem Leben war", beklagte sie sich in ihrem Video.

Allerdings sichert sich "Mugaritz" ab, denn am Anfang bekommt man einen Haftungsausschluss, in dem steht, dass einem nicht alle Gerichte schmecken werden. Aber Chloe meinte, es mache trotzdem keinen Sinn, dass alles "absolut eklig" sei.