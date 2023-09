Schlimmstes Date aller Zeiten: Influencerin erlebt böse Überraschung

USA - Ein Video der TikTokerin Megan James ist viral gegangen, in dem sie von einem kuriosen Date erzählte. Ihre Online-Bekanntschaft hatte offensichtlich nicht nur an der Influencerin Interesse.

Influencerin Megan James lässt ihre Follower auf TikTok regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. © Screenshot/TikTok/megan_a_james

"Matthew, wenn du das hier siehst, geh bitte zur Therapie. Gott weiß, ich muss auf alle Fälle dahin", schrieb die 26-Jährige unter ihr Video, das bislang knapp 400.000 Mal aufgerufen wurde.

Was war passiert? Die Amerikanerin lernte einen Mann (Matthew) im Internet kennen. Ziemlich schnell vereinbarten die beiden ein Date. Er habe wie ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ ausgesehen, so James. Doch was dann passierte, damit habe sie nicht rechnen können. Das "schlimmste Date, das sie je erlebt hatte", bahnte sich an.

Megan und Matthew trafen sich bei einem Italiener, wenige Kilometer von ihren Wohnorten entfernt. Das Pärchen setzte sich an einen Vierertisch, zwei Plätze blieben frei.

Bis sich eine Frau näherte, von der die Influencerin dachte, sie sei die Kellnerin. "Sie hat mich irgendwie lustig angesehen und sich beiläufig vorgestellt", so James. Danach sei etwas Verrücktes passiert.