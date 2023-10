Schock! Influencerin heult, weil sie acht Stunden arbeiten muss

Eine Hochschulabsolventin in den USA brach bei TikTok in Tränen aus, als sie erzählte, wie schwer es für sie war, einen acht-Stunden-Arbeitstag zu bewältigen.

Von Simone Bischof

New Jersey (USA) - Eine Hochschulabsolventin in den USA brach bei TikTok in Tränen aus, als sie erzählte, wie schwer es für sie war, in ihrem ersten richtigen Job einen acht-Stunden-Arbeitstag zu bewältigen.

Arbeitet täglich von 9 bis 17 Uhr und hat nur am Wochenende frei: Influencerin Brielle. © Screenshot TikTok/brielleybelly123 (2) Die Influencerin namens Brielle, die laut Daily Mail im US-Bundesstaat New Jersey lebt, erzählte in einem Video, das inzwischen mehr als 2,2 Millionen Mal angesehen wurde, dass es ihr schwerfiel, Zeit für ihr Privatleben zu finden. Denn zu ihrem langen Arbeitstag kommen auch noch insgesamt vier Stunden für den Hin- und Rückweg hinzu - ihr Arbeitsplatz bei einer Marketingagentur befindet sich in New York City. Wenn sie abends zu Hause ankomme, habe sie weder die Zeit noch die Energie zum Kochen oder Duschen. TikTok Kleine Ratte, große Liebe: New Yorker Nager zeigt, was Romantik ist! Sie fügte hinzu: "Das hat überhaupt nichts mit meinem Job zu tun". Das Problem sei die Arbeitszeit von 9 bis 17 Uhr. Dieser Zeitplan ist "einfach verrückt", schluchzte sie. Die Stelle habe Brielle bekommen, nachdem sie fünf Monate lang hunderte Bewerbungen verschickt hatte. Die junge Frau erklärte, dass ihr keine andere Wahl blieb, als für ihren Job in New York nach New Jersey zu ziehen, da sie sich die explodierenden Mietpreise in der Stadt nicht leisten könne. Mit Tränen in den Augen beklagte sie, dass es "eine verdammte Ewigkeit" dauere, um von und zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen, und sie gab zu, dass es einfacher wäre, wenn ihr Büro zu Fuß erreichbar wäre.

Keine Zeit für Dating und Freundschaften - Home-Office als Lösung?

Die junge Arbeitsnehmerin glaubt, dass Home-Office eine Lösung ist, um Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren. (Symbolbild) © 123rf.com/liakoltyrina Morgens nehme Brielle den Zug gegen 7.30 Uhr, abends sei sie frühestens um 18.15 Uhr wieder zu Hause. "Ich habe keine Zeit, irgendetwas zu tun", sagte sie weiter. "Ich möchte duschen, zu Abend essen und schlafen gehen. Ich habe auch weder die Zeit noch die Energie, mein Abendessen zu kochen". Auch für ihr Training habe sie keine Kraft mehr. "Ich bin so verärgert". Laut der Berufsanfängerin wäre die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben einfacher, wenn sie von zu Hause aus arbeiten würde. Sie mache sich auch Sorgen darüber, wie sie außerhalb ihres ersten Jobs Zeit für etwa Dating und die Pflege von Freundschaften finden könnte. Viele User kommentierten den Beitrag der gestressten jungen Frau und berichteten von ihren eigenen Problemen, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. TikTok Mann bedroht Frau mit Waffe: Wegen seiner "schönen Augen" gibt sie ihm ihre Nummer Einige forderten eine kürzere Arbeitswoche, denn "fünf Tage arbeiten und zwei Tage frei fühlen sich ehrlich gesagt höllisch an", schrieb ein Follower. Eine weitere Person fand: "Es ist so eintönig und deprimierend." Ein Internetnutzer schlug vor: "Die Generation Z muss gemeinsam in Führungspositionen aufsteigen und dann zusammen die Vier-Tage-Woche durchsetzen." Doch nicht jeder hatte Verständnis für Brielles Notlage.

User: "Stell du vor, du hättest auch noch Kinder"