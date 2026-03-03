Schockmoment für Influencerin: Andenken aus Kindheit fällt Hund zum Opfer

Macomb (Illinois/USA) - Wer kennt nicht die alte Kuscheldecke oder das schon muffig riechende Kuscheltier aus der Kindheit, was einem nicht mehr von der Bettkante weicht. Auch die US -amerikanische Influencerin Jessica Buwick (40) hängt an ihrer Jahrzehnte alten Babydecke. Diese hätte es jedoch fast nicht mehr gegeben.

Die Influencerin Jessica Buwick (40) kann sich einfach nicht von ihrer geliebten Babydecke trennen ... © Fotomontage/Screenshot/TikTok/jessicabuwick

Über 40 Jahre wich das zerfetzte graue Stück Stoff nicht von ihrer Seite. Für die in Macomb (Illinois) wohnende TikTok-Bekanntheit sei diese eine "emotionale Stützdecke" ihrer Kindheit. Im vergangenen April jedoch erlebte Jessica einen regelrechten Schockmoment, als sie einen unerträglichen Geruch auf ihrer Decke wahrnahm.

Vor rund elf Monaten veröffentlichte die 40-Jährige ein TikTok-Video, welches das grausame Schicksal ihrer Babydecke offenbarte. Demnach habe ihr Hund auf die "Decke gekotet" und sich anschließend vom Tatort verduftet. Doch von all dem bekam Jessica nichts mit - sie schlief seelenruhig.

Doch bereits nur wenige Minuten nach dem Toilettengang ihres Vierbeiners machte sich ein unangenehmer Duft im Schlafzimmer der Influencerin breit. "Es riecht so eklig hier", berichtete sie mit einem Mund-Nasen-Schutz.

Das war jedoch noch nicht alles: Die 40-Jährige schmuste mit ihrer geliebten Babydecke - und das zu ihrem Nachteil. An ihrem T-Shirt klebte schlussendlich die Notdurft ihres Hundes. Sofort versuchte Jessica den miefigen Gestank aus ihrer geliebten Decke zu bekommen - jedoch ohne Erfolg.

Rund ein Jahr nach der Stinkbomben-Attacke meldete sich die Influencerin diesbezüglich erneut auf TikTok zu Wort. "Der üble Geruch ist so gut wie weg", erklärte Jessica in ihrem neuen Video. Sie gab jedoch zu: "Es war echt kompliziert, die Decke zu waschen".