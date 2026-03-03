Schockmoment für Influencerin: Andenken aus Kindheit fällt Hund zum Opfer
Macomb (Illinois/USA) - Wer kennt nicht die alte Kuscheldecke oder das schon muffig riechende Kuscheltier aus der Kindheit, was einem nicht mehr von der Bettkante weicht. Auch die US-amerikanische Influencerin Jessica Buwick (40) hängt an ihrer Jahrzehnte alten Babydecke. Diese hätte es jedoch fast nicht mehr gegeben.
Über 40 Jahre wich das zerfetzte graue Stück Stoff nicht von ihrer Seite. Für die in Macomb (Illinois) wohnende TikTok-Bekanntheit sei diese eine "emotionale Stützdecke" ihrer Kindheit. Im vergangenen April jedoch erlebte Jessica einen regelrechten Schockmoment, als sie einen unerträglichen Geruch auf ihrer Decke wahrnahm.
Vor rund elf Monaten veröffentlichte die 40-Jährige ein TikTok-Video, welches das grausame Schicksal ihrer Babydecke offenbarte. Demnach habe ihr Hund auf die "Decke gekotet" und sich anschließend vom Tatort verduftet. Doch von all dem bekam Jessica nichts mit - sie schlief seelenruhig.
Doch bereits nur wenige Minuten nach dem Toilettengang ihres Vierbeiners machte sich ein unangenehmer Duft im Schlafzimmer der Influencerin breit. "Es riecht so eklig hier", berichtete sie mit einem Mund-Nasen-Schutz.
Das war jedoch noch nicht alles: Die 40-Jährige schmuste mit ihrer geliebten Babydecke - und das zu ihrem Nachteil. An ihrem T-Shirt klebte schlussendlich die Notdurft ihres Hundes. Sofort versuchte Jessica den miefigen Gestank aus ihrer geliebten Decke zu bekommen - jedoch ohne Erfolg.
Rund ein Jahr nach der Stinkbomben-Attacke meldete sich die Influencerin diesbezüglich erneut auf TikTok zu Wort. "Der üble Geruch ist so gut wie weg", erklärte Jessica in ihrem neuen Video. Sie gab jedoch zu: "Es war echt kompliziert, die Decke zu waschen".
Jessica ist jedoch nicht die Einzige mit einer geliebten Kindheitserinnerung
Doch die Influencerin war mit ihrem Schmerz nicht allein. Zahlreiche ihrer fast 460.000 Follower fühlten die emotionale Achterbahnfahrt der 40-Jährigen mit. "Ich bin dieses Jahr 45 Jahre geworden und schlafe immer noch mit meinem Teddybären aus der Kindheit", kommentierte eine Userin unter dem Reaktions-Video.
Umso größer war die Freude bei ihren Fans, als Jessica berichtete, dass sie ihre geliebte Babydecke nach fast zwölf Monaten sauber bekommen hat. Gegenüber PEOPLE erklärte die 40-Jährige, froh über ihre "Decken-Offenbarung" zu sein.
"Ich glaube, Erwachsene fühlen sich oft verurteilt, wenn sie an Gegenständen festhalten, die ihnen in der Kindheit Trost spenden", fügte sie im Interview hinzu.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/TikTok/jessicabuwick