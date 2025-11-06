Sie stiehlt allen die Show: Hochzeitsplanerin sorgt mit skurriler Aktion für Aufsehen

Netz - Die oberste Regel auf einer Hochzeit: Stiehl der Braut niemals die Show. Doch genau das passierte einer Frau - wegen einer völlig unerwarteten Aktion der Hochzeitsplanerin!

Mit dieser Aktion zog die Hochzeitsplanerin alle Blicke auf sich. © Screenshots/TikTok/luckyinlola

Auf TikTok sorgte der kuriose Clip innerhalb kürzester Zeit für viel Aufsehen.

Zu Beginn ist die Braut zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihrem Vater feierlich die Treppe hinunterschreitet.

Der Moment hätte kaum perfekter sein können: sanftes Licht und emotionale Live-Musik von einer Band.

Alle Blicke sind auf das Vater-Tochter-Duo gerichtet - doch dann wird es verrückt!

Die Hochzeitsplanerin will offenbar nur rasch an den beiden vorbeihuschen, entscheidet sich dann aber für eine spektakulärere Variante: Sie setzt sich auf einen Rutschen-ähnlichen Teil der Treppe und gleitet zur Überraschung aller Gäste elegant hinunter!

Die Braut nahm die skurrile Szene glücklicherweise mit Humor. "Sie hat ihren Job gut gemacht, aber das brachte mich zum Grinsen", schrieb sie in der Bildunterschrift.

In einem weiteren Video stellte sie klar, dass kein böses Blut zwischen ihr und der Planerin herrsche. Der Clip wurde inzwischen mehr als elf Millionen Mal angesehen und über 1,7 Millionen Mal gelikt.