Studentin bekommt eine E-Mail von ihrem Professor: "Zu 99 Prozent sexuelle Belästigung"

Abby ist nach wie vor entsetzt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/aaaabbbbyyyyyyyyy (2)

Wie Abby auf ihrem TikTok-Account berichtete, hatte sie kürzlich während einer Vorlesung einen Vortrag halten müssen.

So weit, so gut. Das Feedback war vielversprechend, ihre Kommilitonen redeten ihr gut zu. Kein Wunder also, dass sie sich freute, als sie wenige Tage später die E-Mail ihres Professors öffnete und ihre Note - eine 1 - darin sah.



Dann begann sie jedoch, den dazugehörigen Text zu lesen - und konnte ihren Augen kaum trauen.

"Zwar hat es mir sehr gut gefallen, dass Sie sich dem Anlass Ihrer Präsentation entsprechend gekleidet haben, aber der kurze Rock, den Sie getragen haben, könnte für einige Zuhörer irritierend sein", schrieb der 75-Jährige in Bezug auf Abbys Outfit. "Das Problem bei Kleidung, die die Fantasie derartig anregt, ist, dass sie vom Inhalt Ihrer Präsentation ablenken kann."

Die junge Studentin schüttelte entsetzt den Kopf: "Ganz ehrlich, was zum Teufel?!"

Sie konnte kaum fassen, was ihr Professor da geschrieben hatte. Da es keinerlei Vorschriften gab, wie sie sich zu ihrer Präsentation zu kleiden hatte, war ein derartiger Kommentar nicht nur unprofessionell und unangebracht, sondern auch vollkommen grundlos.