Frau findet Hose in Secondhand-Laden: Als sie auf das Etikett schaut, fällt ihre Kinnlade nach unten

USA - Was für ein Zufall! Skye Hitchcock machte kürzlich einen überraschenden Fund, als sie in einem Secondhand-Laden unterwegs war.

Skye konnte ihren Augen kaum trauen. © TikTok/Screenshot/skyehitch

"Ich stehe unter Schock", verkündete die junge Familienmutter auf TikTok, bevor sie ihren mehr als 360.000 Followern verriet, was gerade passiert ist.

"Schaut Euch das an, ich kann das nicht glauben", murmelte Skye sprachlos in die Kamera. Anschließend richtete die Linse auf eine beigefarbene Latzhose für Kinder.

"Ich dachte mir, wow, die würde [meinem Sohn] Hugh passen", erklärte sie. Also schaute sie in der Hose nach der Größe – und spürte kurz darauf, wie ihr beinahe das Herz stehen blieb.

Auf dem Etikett stand nicht nur die Größe ihres siebenjährigen Sohnes, sondern auch ein handgeschriebener Name. Und wie der Zufall es so wollte, lautete dieser Hugh!

"Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein", so Skye noch immer völlig entgeistert.

"Ich mein, wenn es sich um einen üblichen Namen handeln würde, wäre es nicht so verrückt. Aber so? Wie wahrscheinlich ist so etwas?"