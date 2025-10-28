TikToker (†25) stirbt unerwartet: Am Tag seines Todes postete er noch ein Video

Miami (Florida, USA) - Traurige Neuigkeiten aus der Social-Media-Welt: TikTok-Star Ben Bader ist mit nur 25 Jahren gestorben. Er starb ganz plötzlich am 23. Oktober.

Ben Bader (†25) war laut seiner Freundin ein "immer positiv denkender Mensch". © Bildmontage: Screenshot/Instagram/benhbader (2)

Seinen Tod verkündete seine Freundin Reem am Sonntag in einem Video auf ihrem privaten TikTok-Account, wie das People-Magazin nun berichtet.

"Die letzten Tage waren die härtesten Tage meines ganzen Lebens. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt. Ben war der netteste, fürsorglichste und großzügigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe", trauert Reem.

Noch am Abend des 23. Oktobers hätten die beiden ein gemeinsames Abendessen geplant. "Ich hatte noch ein paar Stunden vor seinem Tod mit ihm über FaceTime gesprochen, und er war so glücklich und ganz normal, er lächelte nur und war so witzig", erinnert sich seine Freundin.

Die Todesursache ist allerdings bislang unklar. Noch am 22. September hatte Bader seinen Geburtstag gefeiert. Bilder auf Instagram zeigen ihn ausgelassen mit Freunden bei seiner Feier.

"Alles, was ich mir zum Geburtstag wünsche, ist mehr von allem", schrieb er in seinem allerletzten Instagram-Post.