Nach unzähligen Pranks: TikTok-Traumpaar Manja und Faiez hat sich verlobt
Miami (USA) - Endlich hat er es gewagt! Das TikTok-Traumpaar Manja (25) und Faiez (33) hat sich nach unzähligen Pranks endlich verlobt und das in Miami.
Wie die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story verriet, genießen die beiden derzeit gemeinsam mit 18 Influencer-Kollegen aus ihrem Management - darunter auch Twenty4Tim - ihren Urlaub in der Metropole Floridas.
Dort erfüllte sich schließlich Manjas großer Traum, denn sie bekam ihren langersehnten Heiratsantrag.
Dabei begann die Reise - ganz typisch für das als Drama-Couple bekannte Duo - mit reichlich Aufregung. Denn schon bei der Einreise in die USA kam es zu einem nervenaufreibenden Zwischenfall. Faiez, der in Syrien geboren wurde, geriet ins Visier der US-Behörden. Das Paar wurde befragt, das Gepäck vollständig durchsucht und Manja war deshalb mit den Nerven am Ende.
Besonders heikel: Der 33-Jährige hatte den Verlobungsring im Koffer versteckt und wollte auf keinen Fall, dass Manja davon erfährt. Da er kaum Englisch spricht, versuchte er mithilfe einer Übersetzungs-App auf seinem Handy den Beamten zu erklären, dass sich im Koffer ein Ring befindet, aus Angst, die Überraschung könne auffliegen oder der Ring verloren gehen.
Ganz zum Ärger von Manja, die glaubte, Faiez würde durch sein Verhalten nur noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so einen völlig falschen Eindruck bei den Behörden hinterlassen.
Manja bekam ihren langersehnten Heiratsantrag
Trotz des turbulenten Starts klappte der Plan perfekt: Mit Unterstützung seiner Influencer-Freunde organisierte Faiez einen romantischen Antrag.
Unter dem Vorwand, es solle ein gemeinsames Dinner geben, wurden alle gebeten, sich schick zu machen. Eine Freundin schminkte Manja - und damit sie keinen Verdacht schöpfte, warum sie schließlich gefilmt wurde, hieß es, es werde lediglich die "First Reaction" der anderen auf das Make-up aufgezeichnet.
Dann folgte der große Moment: Als Manja nach draußen trat, erwartete sie eine traumhafte Kulisse mit riesiger "Marry Me"-Leuchtschrift und unzähligen Rosen. Die 25-Jährige aus Minden konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.
Selbst Faiez war sichtlich sprachlos - bis Manja ihn mit ihrer gewohnt schnippischen Art aufforderte: "Sag, was du sagen willst!" Daraufhin versicherte er, dass es diesmal kein Prank sei, ging auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen.
Überglücklich sagte die 25-jährige "Ja" - ein Moment, der von einem professionellen Videografen festgehalten wurde.
Das Paar hat bereits konkrete Pläne für seine Hochzeit
Doch nur einen Tag nach dem emotionalen Antrag folgte schon das nächste Highlight: Einer von Manjas Hasen brachte drei Babys zur Welt - sehr zur Freude der tierlieben Influencerin, während der 33-Jährige eher weniger begeistert reagierte.
In ihrer Story verriet die 25-Jährige außerdem, dass sie bereits konkrete Hochzeitspläne hat. "Romantischer als der Antrag wird's nicht", meinte die TikTokerin. Da die deutschen Behörden Faiez' syrische Geburtsurkunde offenbar nicht anerkennen, plant das Paar, ganz unspektakulär in Dänemark zu heiraten und die Ehe anschließend in Deutschland anerkennen zu lassen.
Ganz pragmatisch fügte Manja hinzu: "Wenn wir steuerliche Vorteile wegen des neuen Hauses haben - dann sind wir nächste Woche in Dänemark, und dann hat sich das!"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/manja_schfld, Instagram/Screenshot/kasztelanos