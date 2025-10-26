Nach unzähligen Pranks: TikTok-Traumpaar Manja und Faiez hat sich verlobt

Miami (USA) - Endlich hat er es gewagt! Das TikTok -Traumpaar Manja (25) und Faiez (33) hat sich nach unzähligen Pranks endlich verlobt und das in Miami .

Manja (25) und Faiez (33) wurden durch ihre Couple-Comedy auf TikTok bekannt. © Instagram/Screenshot/manja_schfld

Wie die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story verriet, genießen die beiden derzeit gemeinsam mit 18 Influencer-Kollegen aus ihrem Management - darunter auch Twenty4Tim - ihren Urlaub in der Metropole Floridas.

Dort erfüllte sich schließlich Manjas großer Traum, denn sie bekam ihren langersehnten Heiratsantrag.

Dabei begann die Reise - ganz typisch für das als Drama-Couple bekannte Duo - mit reichlich Aufregung. Denn schon bei der Einreise in die USA kam es zu einem nervenaufreibenden Zwischenfall. Faiez, der in Syrien geboren wurde, geriet ins Visier der US-Behörden. Das Paar wurde befragt, das Gepäck vollständig durchsucht und Manja war deshalb mit den Nerven am Ende.

Besonders heikel: Der 33-Jährige hatte den Verlobungsring im Koffer versteckt und wollte auf keinen Fall, dass Manja davon erfährt. Da er kaum Englisch spricht, versuchte er mithilfe einer Übersetzungs-App auf seinem Handy den Beamten zu erklären, dass sich im Koffer ein Ring befindet, aus Angst, die Überraschung könne auffliegen oder der Ring verloren gehen.

Ganz zum Ärger von Manja, die glaubte, Faiez würde durch sein Verhalten nur noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so einen völlig falschen Eindruck bei den Behörden hinterlassen.