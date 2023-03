TikTokerin auf Hamburger Reeperbahn zusammengeschlagen: "Passt auf euch auf!"

Hamburg - Weißer Kuschelpulli, blaues Headset und stets im Alarmmodus: Mit der komödiantischen Darstellung ihres eigenen Schutzengels begeistert Laura W. (23) – besser bekannt als "the.real.lauri"– ihre über 1,6 Millionen Follower auf TikTok . Am vergangenen Freitag hat dieser sie leider verlassen. Wie der Social-Media-Star selbst in einem Video schilderte, wurde sie mitten auf der Hamburger Reeperbahn brutal zusammengeschlagen.

Auf Instagram und TikTok erzählte "the.real.lauri" von ihrer Schreckensnacht. © Screenshot/Instagram/the.real.lauri

Mit einem blauen Auge, zahlreichen Kratzern und einer verbundenen Hand meldete sich Laura am Dienstag per Video bei ihren Followern: "Am Freitagabend war ich mit Freunden unterwegs und wir haben eben noch einen Hotdog gegessen, sind die Straßen entlang gegangen und wollten besprechen, wo es als Nächstes hingeht", erzählte Laura.

Doch anstatt auf einer Geburtstagsfeier landete die Hamburgerin im Krankenhaus: "Ich und eine weitere Freundin sind auf einmal angegriffen worden. Wir wurden auf den Boden geschmissen und aufs Brutalste verprügelt. Aber das Schlimmste war, dass Menschen um uns herumstanden, gefilmt und teilweise sogar gelacht haben." Niemand hätte ihnen geholfen. Für die TikTokerin die bitterste Erkenntnis.

"Es ist traurig, dass die Gesellschaft so verkorkst ist und Leute auch noch Videos machen, während man hilflos auf dem Boden liegt und gegen den Kopf getreten wird."

Wer nicht wegschaut und einschreitet, könne Leben retten. Der oder die Täter hätten nicht nur die Absicht gehabt, sie zusammenschlagen, sondern weitaus Schlimmeres. Mehr dürfe sie aufgrund von laufenden Ermittlungen aktuell nicht sagen, versprach ihren Followern aber zur gegebenen Zeit die ganze Story.

Bis dahin ist ihr ein Appell ganz wichtig: "Ich bitte euch, passt auf euch auf, schaut nicht weg und zeigt bei so etwas Zivilcourage!"