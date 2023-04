TikTokerin hat nach Beauty-Eingriff Monsterlippen, will aber nicht damit aufhören

Jessica Cailey Burko (27) ließ sich die Lippen aufpolstern. Nach dem Eingriff kam es zu einer gigantischen Schwellung. © Screenshot TikTok/Jessica Cailey Burko

Jessica Cailey Burko aus Los Angeles erlebte einen Albtraum: Als sie sich ihre Lippen aufpolstern ließ, endete das in einer Katastrophe.

Auf ihrer TikTok-Seite teilte die 27-Jährige unter dem Titel "Schlimmster Tag in meinem Leben - Kosmetischer Albtraum" ein Video, in dem sie mit einem gigantischen Schmollmund zu sehen ist und enthüllte, dass sie sich in der Vergangenheit mindestens schon sechsmal die Lippen machen ließ, aber noch nie eine so heftige Reaktion erlebt hatte.

"Gestern wollte ich mir die Lippen machen lassen und etwas Schlimmes ist passiert", begann sie in dem 45 Sekunden langen Clip, der mittlerweile fast 8,5 Millionen Mal gesehen wurde und auch einige Bilder von Burko enthält, wie sie vor der Injektion aussah.

Dann wechselte sie zur "Nachher"-Aufnahme. Ihre Lippen waren schrecklich angeschwollen. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schiefgelaufen ist, ich habe meine Lippen mehrmals machen lassen", erzählte die TikTokerin ihren Anhängern und erklärte, dass sie bei dem Arzt, der den Eingriff durchführte, "ein kostenloses Werbegeschenk für Halloween gewonnen" hatte.

"Er hat alles getan, was er tun sollte. Unmittelbar nachdem er mir die Injektion gegeben hatte, schaute ich in den Spiegel und stellte fest, wie geschwollen ich war." Zunächst habe Burko geglaubt, dass es daran lag, weil sie sich die Lippen seit mehr als einem Jahr nicht mehr machen ließ.

"Aber als ich zu meinem Auto kam, wurde mir klar, dass es nicht normal war."