Mutter hat Botschaft für heutige Generation - und bekommt viel Zuspruch
Arizona (USA) - Eine Mutter in ihren Dreißigern sprach auf Instagram eine Bitte an die jüngeren Frauen aus: Mehr rausgehen, weniger "clean girl aesthetic".
Chelsea Delgado teilte in einem viral gegangenen Instagram-Post, dass sie die Lebensweisen der neuen Generation nicht mehr sehen kann.
Als Mutter von drei Kindern möchte sie die jungen Frauen ermutigen, wieder mehr rauszugehen und das Leben zu genießen. In den sozialen Medien sehe sie nur noch Matcha, Pilates und gesunde Routinen - Frauen mit der "clean girl aesthetic".
"Was? Mädel, leb' dein Leben", unterstrich sie ihre Meinung. "Jetzt darfst du mal unbeschwert sein!"
Irgendwann hat man Kinder, viel Verantwortung und kann nicht mehr so flexibel die Dinge tun, auf die man Lust hat.
Gegenüber Newsweek erzählte Chelsea, dass ihr die Gedanken kamen, nachdem sie die Serie "Tell Me Lies" angeschaut hat.
Die vielen nächtlichen Eskapaden und chaotischen College-Beziehungen haben sie daran erinnert, wie frei man damals lebte - Momente, die sie geprägt haben.
Damals waren die Menschen ausgelassener
"Ich habe das Gefühl, in meinen Zwanzigern tausend Leben gelebt zu haben. Es ist eine Zeit der Selbstfindung und des Genießens des Augenblicks", erklärte sie. Da kamen Erinnerungen hoch: Gemeinsam mit Freundinnen für den Abend fertig machen und bis in die frühen Morgenstunden tanzen.
"Es scheint, als würden Mädchen in ihren Zwanzigern heute ein sehr ähnliches Leben führen wie wir in unseren Dreißigern. Sie kümmern sich um ihre Hautpflege, haben eine strukturierte Morgenroutine, gehen zum Pilates und bleiben abends zu Hause, um eine Serie zu schauen oder ein Buch zu lesen", so Chelsea.
Für die Amerikanerin sei es schön zu sehen, wie viele junge Menschen schon verantwortungsbewusst sind, dennoch solle man sich immer mal wieder austoben.
Die Kommentare unter dem Post waren sehr positiv - zahlreiche User teilten die gleiche Ansicht über die damalige und die heutige Jugend.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/chelseadelgado