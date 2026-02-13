Mutter hat Botschaft für heutige Generation - und bekommt viel Zuspruch

Arizona (USA) - Eine Mutter in ihren Dreißigern sprach auf Instagram eine Bitte an die jüngeren Frauen aus: Mehr rausgehen, weniger "clean girl aesthetic".

Chelsea Delgado gab in einem Instagram-Video ihre Meinung zur heutigen Generation ab. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/chelseadelgado

Chelsea Delgado teilte in einem viral gegangenen Instagram-Post, dass sie die Lebensweisen der neuen Generation nicht mehr sehen kann.

Als Mutter von drei Kindern möchte sie die jungen Frauen ermutigen, wieder mehr rauszugehen und das Leben zu genießen. In den sozialen Medien sehe sie nur noch Matcha, Pilates und gesunde Routinen - Frauen mit der "clean girl aesthetic".

"Was? Mädel, leb' dein Leben", unterstrich sie ihre Meinung. "Jetzt darfst du mal unbeschwert sein!"

Irgendwann hat man Kinder, viel Verantwortung und kann nicht mehr so flexibel die Dinge tun, auf die man Lust hat.

Gegenüber Newsweek erzählte Chelsea, dass ihr die Gedanken kamen, nachdem sie die Serie "Tell Me Lies" angeschaut hat.

Die vielen nächtlichen Eskapaden und chaotischen College-Beziehungen haben sie daran erinnert, wie frei man damals lebte - Momente, die sie geprägt haben.