Jahrelange Schmerzen und Zahnverfall: TikTokerin hofft auf Hilfe aus dem Netz
USA - Seit Jahren hat die TikTokerin Bri Over (23) mit massiven Zahnproblemen zu kämpfen - nun soll sich alles ändern.
Die Amerikanerin lebt mit mehreren chronischen Krankheiten, die den starken und schmerzhaften Zahnverfall begünstigt haben.
Wie People berichtete, postet die 23-Jährige seit einigen Monaten Clips auf der Plattform TikTok, in denen sie offen über ihre Erkrankung spricht.
Dabei zeigt sie ihren Followern auch ihre Problemzone: Teilweise fehlen ihr Zähne, andere sind abgebrochen oder verfärbt. Zudem teilt sie einen Link zu ihrem GoFundMe, in der Hoffnung, genügend Geld für eine notwendige Behandlung zu sammeln.
"Der Kampf mit meiner psychischen Gesundheit als Teenager hat seine Spuren hinterlassen, und dies sind die langfristigen Folgen, mit denen ich nun umgehen muss. Außerdem habe ich chronische Erkrankungen, die zur Verschlechterung meiner Zähne und meiner Zahngesundheit beitragen", hieß es in der Beschreibung der Spendenkampagne.
Bri Over wünscht sich für ihre Hochzeit ein unbeschwertes Lächeln
Weiter erklärte sie, dass sie sich alle Zähne ziehen lassen müsse und sich Implantate oder aufsteckbare Prothesen als Ersatz wünsche. Aufgrund ihres jungen Alters strebe sie eine dauerhafte Lösung an, die möglichst wenig Pflege erfordere und langfristig Bestand habe.
Die Behandlung würde rund 42.300 Euro kosten - eine Summe, die sich ihre Familie nicht leisten könne. Zudem werde die 23-Jährige bald heiraten und wünsche sich, auf ihren Hochzeitsfotos "wieder unbeschwert lächeln und nachts schmerzfrei schlafen zu können".
"Ich habe schlechte Gene, wenn es um die Gesundheit allgemein geht, einschließlich der Zähne. Ich leide an mehreren chronischen Krankheiten und befinde mich noch im diagnostischen Prozess für weitere Symptome. Eine dieser Erkrankungen, das Ehlers-Danlos-Syndrom, ist bekannt dafür, Zahnverschleiß und strukturelle Probleme der Zähne zu begünstigen", erklärte Bri weiter.
Neben ihren Aktivitäten in den sozialen Medien und der Spendenkampagne arbeitet die junge Frau zudem in einer lokalen Bäckerei, um zusätzlich Geld für ihre Zahnbehandlung zu verdienen.
Bislang konnte Bri Over über GoFundMe rund 1400 Euro für ihre Behandlung sammeln.
Titelfoto: Montage: Screenshot/GoFundMe/Give Brianna A New Smile, Screenshot/TikTok/bri.over