Jahrelange Schmerzen und Zahnverfall: TikTokerin hofft auf Hilfe aus dem Netz

USA - Seit Jahren hat die TikTokerin Bri Over (23) mit massiven Zahnproblemen zu kämpfen - nun soll sich alles ändern.

Bri Over (23) hofft, über GoFundMe genügend Geld für eine Zahnbehandlung zu sammeln. © Screenshot/GoFundMe/Give Brianna A New Smile

Die Amerikanerin lebt mit mehreren chronischen Krankheiten, die den starken und schmerzhaften Zahnverfall begünstigt haben.

Wie People berichtete, postet die 23-Jährige seit einigen Monaten Clips auf der Plattform TikTok, in denen sie offen über ihre Erkrankung spricht.

Dabei zeigt sie ihren Followern auch ihre Problemzone: Teilweise fehlen ihr Zähne, andere sind abgebrochen oder verfärbt. Zudem teilt sie einen Link zu ihrem GoFundMe, in der Hoffnung, genügend Geld für eine notwendige Behandlung zu sammeln.

"Der Kampf mit meiner psychischen Gesundheit als Teenager hat seine Spuren hinterlassen, und dies sind die langfristigen Folgen, mit denen ich nun umgehen muss. Außerdem habe ich chronische Erkrankungen, die zur Verschlechterung meiner Zähne und meiner Zahngesundheit beitragen", hieß es in der Beschreibung der Spendenkampagne.