Trennung zwei Monate vor Hochzeit: Was Frau dann mit ihrem Ring macht, ist ungewöhnlich

Utah (USA) - Eigentlich hatte alles so schön angefangen. Im Januar dieses Jahres verlobte sich Morgan Kennedy mit dem Mann, den sie für ihre große Liebe hielt. Im Juli folgt dann der Dämpfer: Zwei Monate, bevor die Turteltäubchen endlich vor den Traualtar treten wollten, trennten sich die Wege der beiden. Um mit dem Herzschmerz klarzukommen, wandte sich die junge Frau an ihre TikTok -Follower.

Diesen Ring wollte Morgan Kennedy auf keinen Fall unter Wert verkaufen. © TikTok/Screenshot/morgkennedyyy

Zwar behielt sie den Grund, weswegen die Beziehung in die Brüche ging, für sich. Allerdings sprach sie über ihren eigenen Kummer - und darüber, dass sie nicht wisse, was sie nun mit ihrem Verlobungsring machen solle.

Dieser hat nämlich einen ganz besonderen Wert für Morgan: Sie hatte ihn vor der Frage aller Fragen selbst designen dürfen.

Behalten kam für die junge Frau dennoch nicht infrage. Und so besuchte sie verschiedene Auktionshäuser, um dort anzufragen, welchen Preis sie für den Ring verlangen konnte.

Leider brach ihr kurz darauf jedoch das Herz: Ihren Wunschpreis von 2500 US-Dollar (umgerechnet etwa 2170 Euro) wollte kein Käufer zahlen. Und das, obwohl sie eigenen Recherchen zufolge bis zu 7000 US-Dollar (circa 6070 Euro) dafür verlangen könnte.

Als sie ihren mehr als 38.000 Followern auf der Social-Media-Plattform davon berichtete, landeten plötzlich unzählige Nachrichten in ihrem Postfach.