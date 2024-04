Überwachungs-Kamera filmt ständig Nachbarn: Was sie dann nach Hause tragen, rührt zu Tränen

Pasadena (USA) - Katie Brooke Newton aus Kalifornien lässt ihre Eingangstür per Kamera überwachen. Neben Besuchern und dem Postboten filmte das Gerät aber auch ihre Nachbarn. Was diese der Anwohnerin dann präsentieren, ist rührend.

Sydney und Trevor Melton gaben ihrer Nachbarin per Überwachungskamera Updates zu ihrer Schwangerschaft. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Katie Brooke Newton

Katie, die im kalifornischen Pasadena wohnt, wusste, dass das sympathische Paar von nebenan, Sydney und Trevor Melton, ein Baby erwartet.



Als der Entbindungstermin ins Haus stand und der kleine Spatz sich noch nicht auf den Weg gemacht hatte, verriet Katie ihrer Nachbarin, dass sie oft neugierig das Material ihrer Überwachungskamera überprüfte, um zu sehen, ob Sydney und Trevor mittlerweile schon Eltern geworden sind.

Das Paar gab der US-Amerikanerin deshalb immer süße Updates, ob es im Bauch noch immer ruhig ist. In einem Zusammenschnitt der Tür-Kamera sieht man die beiden an verschiedenen Tagen am Eingang von Katie vorbeilaufen und den Status der Schwangerschaft kommentieren. "Immer noch schwanger", erklärt Sydney in einer Sequenz.

An einem anderen Tag streicht sie sich achselzuckend über den - noch immer dicken - Babybauch.