UPS-Mann wird auf seiner Route selbst beliefert: Was er dann lesen muss, bringt ihn zum Weinen

Pittsburgh (Pennsylvania) - Das an ihn adressierte Paket traf den UPS-Fahrer auf seiner Route voll ins Herz. "Als ich den Lieferort verließ, nutzte ich einen Teil meiner Pause zum Weinen", gab John Keffer zu. Was hatte ihn wohl so aus der Fassung gebracht?

Also habe er es schließlich auch getan und sich so bei den Vierbeinern seiner Kunden beliebt gemacht.

Stattdessen fand Keffer eine Packung mit Hundekeksen und einen an ihn adressierten Brief im Eingangsbereich.

Der US-Amerikaner, der in Pittsburgh, Pennsylvania Pakete ausliefert, musste vergangenen Monat von einer besonderen Freundin Abschied nehmen. Als er den Vorgarten von Hündin Rosie betrat, nahm ihn das Tier nicht wie gewohnt in Empfang.

Besonders bei Hunde-Dame Rosie war Keffer sehr gut angekommen, wie er spätestens an jenem Augustmorgen von ihren Besitzern Frank und Mary erfuhr.

So schrieben sie in dem rührenden Brief: "Sie wusste, dass sie jedes Mal ein Leckerli bekommen würde, wenn du kommst. Leider musste Rosie, die zehn Jahre alt war, wegen Krebs eingeschläfert werden. Bitte nimm dieses Geschenk an und mach den Hunden weiterhin eine Freude, wenn du Pakete auslieferst."

Da auch Keffer Rosie sehr lieb gewonnen hatte, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Dann fiel ihm auf, wie toll er von ihren Besitzern behandelt worden war. "Die Aktion von Frank und Mary Jo zeigt, dass sie, obwohl sie mit einem Verlust zu kämpfen hatten, im Herzen voller Wertschätzung, Liebe und Sorge für andere waren und diese Liebe teilen wollten", sagte Keffer.

Aus diesem Grund lud er ein Video mit Bildern des Briefes auf TikTok hoch. Dort klickten das Video im vergangenen Monat mehr als 735.000 User an.