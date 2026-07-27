TikTok-Enthüllung endet tragisch: Influencerin nach Vorwürfen gegen Ehemann getötet
USA -Eine US-Influencerin wurde von ihrem Ehemann getötet, nachdem sie ihn auf TikTok als mutmaßlichen Pädophilen entlarvt hatte.
Wie NBC NEWS berichtet, drang der getrennt lebende Ehemann der Social-Media-Influencerin Sara Gilson (†43), Jeremiah "Shawn" Duffey (†48), in ihr Haus ein, erschoss sie und anschließend sich selbst.
Die Schießerei ereignete sich, nachdem Sara am 11. Juli ein TikTok-Video veröffentlicht hatte, in dem sie sich über das Scheitern ihrer Ehe aufgrund der angeblichen Pädophilie ihres Mannes offenbarte.
Darin griff sie einen "Netflix-Dokumentarfilm"-Trend auf, bei dem Nutzer so tun, als würden sie für ein Interview auf der Streaming-Plattform Platz nehmen.
"Ich bereite mich darauf vor, wenn Netflix eine Dokumentation über meinen baldigen Ex-Mann veröffentlicht, von dem ich gerade erfahren habe, dass er pädophil ist", schrieb Sara, Mutter zweier Kinder, in dem Video.
Sie fügte in der Bildunterschrift hinzu: "Ich wünschte, es wäre ein Scherz." Das Video erzielte mehr als 14 Millionen Aufrufe.
Shawn soll sich gegenüber einer 15-Jährigen unangemessen verhalten haben
Shawn war Berichten zufolge von einem Trainer dabei ertappt worden, wie er ein 15-jähriges Mädchen aus dem Jugend-Basketballteam, das er trainierte, küsste und berührte. Außerdem soll er ihr unangemessene Nachrichten geschickt, sie während einer Turnierfahrt in sein Hotelzimmer eingeladen und ihr Geld für ihr Schweigen angeboten haben. Die Mutter des Mädchens beantragte daraufhin eine Schutzanordnung.
Auch Sara beantragte am 9. Juni eine einstweilige Schutzanordnung gegen ihn. Dabei gab sie an, dass er eine Schusswaffe besitze und mit Suizid gedroht habe. Er sollte einen Mindestabstand von etwa 90 Metern einhalten.
Shawn wurde wegen des mutmaßlichen Vorfalls mit dem Mädchen weder festgenommen noch wegen einer Straftat angeklagt. Zwar wurde eine Anzeige wegen der Vorwürfe erstattet. Ob gegen ihn ermittelt wurde, ist nicht bekannt.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/mrsgilson