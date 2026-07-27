TikTok-Enthüllung endet tragisch: Influencerin nach Vorwürfen gegen Ehemann getötet

USA - Eine US -Influencerin wurde von ihrem Ehemann getötet, nachdem sie ihn auf TikTok als mutmaßlichen Pädophilen entlarvt hatte.

Jeremiah "Shawn" Duffey (†48) erschoss Sara Gilson (†43) und anschließend sich selbst. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mrsgilson

Wie NBC NEWS berichtet, drang der getrennt lebende Ehemann der Social-Media-Influencerin Sara Gilson (†43), Jeremiah "Shawn" Duffey (†48), in ihr Haus ein, erschoss sie und anschließend sich selbst.

Die Schießerei ereignete sich, nachdem Sara am 11. Juli ein TikTok-Video veröffentlicht hatte, in dem sie sich über das Scheitern ihrer Ehe aufgrund der angeblichen Pädophilie ihres Mannes offenbarte.

Darin griff sie einen "Netflix-Dokumentarfilm"-Trend auf, bei dem Nutzer so tun, als würden sie für ein Interview auf der Streaming-Plattform Platz nehmen.

"Ich bereite mich darauf vor, wenn Netflix eine Dokumentation über meinen baldigen Ex-Mann veröffentlicht, von dem ich gerade erfahren habe, dass er pädophil ist", schrieb Sara, Mutter zweier Kinder, in dem Video.

Sie fügte in der Bildunterschrift hinzu: "Ich wünschte, es wäre ein Scherz." Das Video erzielte mehr als 14 Millionen Aufrufe.