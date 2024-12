Verfahren eröffnet! Brüssel prüft Einfluss von TikTok

Brüssel - Die Europäische Kommission hat im Zusammenhang mit der inzwischen annullierten Präsidentenwahl in Rumänien ein Verfahren gegen die Online-Plattform TikTok eröffnet.

In den USA droht der Plattform bereits das Aus. Tiktok versucht, das in wenigen Wochen drohende Verbot in den USA mit dem Gang vor das Oberste Gericht des Landes zu verhindern.

Die Betreiber der Video-App wollen per Eilantrag zunächst einen Aufschub erreichen. Denn laut einem im April in Kraft getretenen US-Gesetz muss die Video-App bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln. Sonst soll sie aus den App-Stores in den USA verbannt werden und Zugang zu Infrastruktur verlieren.