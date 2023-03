Video geht viral: Plötzlich spielt die Polizei mit Dir Basketball

Am vergangenen Montag hatten die beiden Beamten Ugur K. (31) und Jan M. (29) Spätdienst. Während ihrer Streifenfahrt kamen die Beamten am Bürgerpark vorbei, wo sie anhielten. Dort spielten mehrere Kinder und Jugendliche Basketball.

"Stellt euch vor ihr werdet überfallen und fragt euch, wo die Polizei bleibt…", lautet ein ironischer Kommentar unter einem TikTok-Video, was aktuell viral geht.

Zudem sind beide Beamten auch noch Hobby-Basketballspieler, was man auf einem Video, welches mittlerweile fast drei Millionen mal angeklickt wurde, sehen kann.

Der 29-jährige Beamte schrieb im Übrigen seine Bachelorarbeit über das Thema Kinder- und Jugendkriminalität in Kalk. Zudem sind sich beide einig: "Polizei sollte gerade für Kinder und Jugendliche nahbar und greifbar sein. Wir freuen uns immer sehr, mit den Menschen in Kalk in Kontakt zu kommen – vor allem, wenn es positive Momente sind, wie zum Beispiel der im Bürgerpark."

Außerdem habe die Aktion vom Montag auch wieder gezeigt, dass "Sport einfach verbindet".