Vom Mobbing-Opfer zum gefeierten TikTok-Star: Levi Penell spricht über bewegende Vergangenheit

Berlin - Der Berliner Levi Penell (25) begeistert über 660.000 Follower bei TikTok . Doch sein Weg zum Internet-Star war von Mobbing, Einsamkeit und sexualisierte Gewalt geprägt.

Mit dem Wechsel zum Gymnasium wurde Levi Penell (25) ein Opfer von Mobbing. © Instagram: levipenell

Er gehört zu den berühmtesten Namen der deutschen TikTok-Szene. Auch auf Instagram hat der 25-Jährige rund 430.000 Fans. Seine Follower schätzen vor allem seinen Charme und seine humorvollen Erklärungen komplexer Themen.

Privat verlief sein Leben nicht ganz so lustig. Im ARD-Podcast "Musste Durch" erzählt Levi offen von seiner schwierigen Vergangenheit.

Er wuchs in Berlin gemeinsam mit seinen drei jüngeren Geschwistern auf. Seine frühe Kindheit war noch von schönen Momenten geprägt. Doch mit dem Wechsel aufs Gymnasium im Alter von zwölf Jahren, hatte er mit ersten schwerwiegenden Problemen zu kämpfen.

Er habe "einfach keinen Anschluss gefunden", wurde gemobbt und fühlte sich oft allein.

Mit 14 Jahren trieb ihn die soziale Isolation an den Rand der Verzweiflung. "Ich hatte so große Angst vor der Schule, dass mir der Gedanke, mich zu verletzen, um ins Krankenhaus zu kommen, erträglicher erschien", erinnert sich Levi. Halt fand er zunächst in der virtuellen Welt.