Vom Mobbing-Opfer zum gefeierten TikTok-Star: Levi Penell spricht über bewegende Vergangenheit
Berlin - Der Berliner Levi Penell (25) begeistert über 660.000 Follower bei TikTok. Doch sein Weg zum Internet-Star war von Mobbing, Einsamkeit und sexualisierte Gewalt geprägt.
Er gehört zu den berühmtesten Namen der deutschen TikTok-Szene. Auch auf Instagram hat der 25-Jährige rund 430.000 Fans. Seine Follower schätzen vor allem seinen Charme und seine humorvollen Erklärungen komplexer Themen.
Privat verlief sein Leben nicht ganz so lustig. Im ARD-Podcast "Musste Durch" erzählt Levi offen von seiner schwierigen Vergangenheit.
Er wuchs in Berlin gemeinsam mit seinen drei jüngeren Geschwistern auf. Seine frühe Kindheit war noch von schönen Momenten geprägt. Doch mit dem Wechsel aufs Gymnasium im Alter von zwölf Jahren, hatte er mit ersten schwerwiegenden Problemen zu kämpfen.
Er habe "einfach keinen Anschluss gefunden", wurde gemobbt und fühlte sich oft allein.
Mit 14 Jahren trieb ihn die soziale Isolation an den Rand der Verzweiflung. "Ich hatte so große Angst vor der Schule, dass mir der Gedanke, mich zu verletzen, um ins Krankenhaus zu kommen, erträglicher erschien", erinnert sich Levi. Halt fand er zunächst in der virtuellen Welt.
Levi Penell macht belastende Online-Erfahrungen
Auf Social Media machte er jedoch die ersten Begegnungen mit pädophilen Personen. "Auf Twitter waren es hauptsächlich schwule Männer, die irgendwie an meinem Körper interessiert waren. Das habe ich in dieser Zeit gar nicht realisiert", so der 25-Jährige. Für ihn sei es genug gewesen, dass es Leute gibt, die ihn mögen - anders als in der Schule.
"Ich hab dann auch Bilder von mir, auf denen ich leicht bekleidet war, an diese Männer geschickt, damit die mir zum Beispiel Videospiele kaufen in dieser Zeit", offenbart Levi weiter. Rückblickend habe er Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist.
Kaum hatte er die schwierige Schulzeit überstanden und seinen Abschluss geschafft, erreichte ihn die nächste Hiobsbotschaft. 2020 erhielt seine kleine Schwester Frida im Alter von zehn Jahren die Diagnose Leukämie. "Es war unfassbar hart", so Levi.
Als die klassische Chemotherapie nicht anschlug, wurde bei Frida eine andere Behandlungsmethode gestartet. Dank dieser besiegte sie den Krebs.
Anfang Januar 2024 machte Levi einen entscheidenden Schritt: Er stellte sein erstes TikTok-Video online und gewann nach drei Wochen bereits über 10.000 Follower. Mittlerweile ist er aus der TikTok-Community nicht mehr wegzudenken.
Titelfoto: Instagram: levipenell