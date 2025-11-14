Was Frau jeden Tag für ihre 100-jährige Nachbarin tut, rührt zu Tränen

Massachusetts (USA) - Geht es eigentlich noch süßer? Um ihre ältere Nachbarin zu unterstützen, hat Mariel Darling (23) ein wirklich rührendes Ritual eingeführt.

Mariel Darling (23) bringt ihrer Nachbarin jeden Tag etwas zu essen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mariel_darling (2)

In einem Video, das die junge Frau seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat, spaziert sie gerade einen Weg entlang und hält dabei eine kleine Box in der Hand.

Dazu erklärt sie: "Jeden Abend, bevor ich zu Abend esse, bringe ich meiner 100-jährigen Nachbarin einen Teller vorbei, damit sie auch eine hausgemachte Mahlzeit serviert bekommt."

Und Tatsache: In der Box in der Hand der Musikerin hat sie eine ganze Mahlzeit abgepackt, um diese ihrer Bekannten vorbeizubringen.

Eine Geste, die nahegeht. Und das sehen auch die TikTok-Follower der 23-Jährigen so. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Video bereits mehr als 2,2 Millionen Mal angeschaut, Mariel wird dabei von vielen in den Himmel gelobt.

Gegenüber Newsweek erklärte sie schließlich, dass sie schon ihr gesamtes Leben lang im Haus ihrer Familie im US-Bundesstaat Massachusetts lebt und dabei früh gelernt hat, "ihre Nachbarn aufrichtig zu lieben".