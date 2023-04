Wegen lautem Furz: Frau fällt die Gebärmutter heraus!

USA - Nachdem eine 18-jährige Frau durch ihren eigenen Pups aufwachte, hatte sie das Gefühl, ein "Ei gelegt" zu haben. Die Realität war dabei beinahe so sonderbar wie das Gefühl: Ihr Uterus soll aus ihrem Körper gerutscht sein.

In einem kurzen, humoristischen Video stellte Lauren K. den kuriosen Vorfall dar. © @fresnonightcrawler/TikTok

Lauren K., eine Schülerin in ihrem letzten Jahr der Highschool, teilte Anfang des Monats eine wahrhaftig gruselige Geschichte auf TikTok.

Mitten in der Nacht bemerkte sie, dass sich durch einen starken Furz ihre Gebärmutter aus ihrem Körper herausgeschoben hatte.

In einem achtsekündigen Clip, der inzwischen mehr als 26,3 Millionen Mal angesehen wurde, stellt sie auf humorvolle und dramatische Art dar, wie sie den Vorfall bemerkte.

"Das wird niemals nicht das Lustigste sein, was mir je passiert ist", schrieb sie dazu.

Viele Nutzerinnen und Nutzer auf der Social-Media-Plattform reagierten mit Horror und Verwunderung auf ihre nächtliche Tortur und baten um eine Erklärung.

Also postete die Schülerin ein weiteres Video mit einer detaillierteren Schilderung des Falles, der sich im vergangenen Sommer zutrug.

"Ich war 17 und furzte sehr laut und es fühlte sich plötzlich an, als hätte ich ein Ei gelegt, als würde ich auf einem Tennisball in meinem Bett sitzen, als würde ich auf einem liegen", erklärte sie in dem Clip, welches inzwischen schon mehr als 2,8 Millionen Mal angesehen wurde.