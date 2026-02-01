TikToker Levi Penell: Als Kind von Pädokriminellen ausgenutzt

Hamburg/Berlin - Levi Penell (25) ist einer der erfolgreichsten TikToker Deutschlands. Doch in seiner Schulzeit wurde er gemobbt und geriet im Internet an die falschen Leute.

TikToker Levi Penell (25) wurde in der Schule gemobbt. © Screenshot/Instagram/levipenell

In der aktuellen Folge vom Talk-Format "deep und deutlich" berichtete der TikToker von dieser Zeit in seinem Leben. In der Schule wurde er gemobbt, in der siebten Klasse von seinen Mitschülern zum "Hässlichsten aus dem Jahrgang" gewählt. "Das war ein Moment, wo für mich so eine Welt zerbrochen ist", erklärte der TikToker.

Von dem Zeitpunkt an habe er sich lange zurückgezogen. Für ihn war das damals ein Schock. Danach habe er sich in Computerspiele geflüchtet.

Dort fand er eine Gemeinschaft und fühlte sich zunächst sicher. "In den ganz schwierigen Zeiten war das ein wichtiger Anker für mich", so Levi.

Zu der Zeit war er ungefähr zwischen 13 und 15 Jahre alt und viel auf Twitter unterwegs.

Dort gab es eine Community von älteren Männern, die ihn toll fanden, doch leider aus den falschen Gründen, wie sich später herausstellte.