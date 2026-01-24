Rebellischer Pinguin dominiert aktuell das Internet: "Aber warum?"

Antarktis - Ein Pinguin aus einer Antarktis-Dokumentation von 2007 erlebt derzeit einen riesigen Hype in den sozialen Medien . Bleibt die Frage: "Aber warum?"

Das Internet ist derzeit voll mit Memes von einem Pinguin aus einer alten Antarktis-Dokumentation. (Archivbild) © Mark Baker/AP/dpa

In der Doku "Begegnungen am Ende der Welt" hielt der deutsche Regisseur Werner Herzog (83) eine emotionale Szene fest: Ein Pinguin, der sich dazu entscheidet, seine Artgenossen sowie seine Kolonie zu zurückzulassen, um ganz allein zu weit entfernten Bergen aufzubrechen und damit seinem sicheren Tod entgegenzuwatscheln.

Herzog kommentierte besagte Szene damals episch: "Aber einer davon erregte unsere Aufmerksamkeit. Der in der Mitte. Er wollte weder zu den Futterplätzen am Eisrand, noch zur Kolonie zurückkehren. Kurz darauf sahen wir ihn direkt in Richtung der etwa 70 Kilometer entfernten Berge gehen. Dr. Ainley erklärte, dass er, selbst wenn er ihn einfangen und zur Kolonie zurückbringen würde, sofort wieder in Richtung der Berge laufen würde."

Nach einem Moment der Stille stellte Herzog die Frage: "Aber warum?"

Der sogenannte "Nihilist Penguin" erlebt im Netz seit Tagen seine zweite Blüte in Form von Memes, die als eine Art Motivation verstanden werden können, die Fesseln des Alltags zu sprengen und stattdessen seiner wahren Bestimmung zu folgen.

Über die Renaissance seines Meisterwerks freute sich auch Herzog selbst.