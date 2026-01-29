Foto-Duell in Dresden: Dieses Paar tritt gegeneinander an

Zwei Dresdner Fotografen haben sich ein ungewöhnliches Projekt ausgedacht: In einem fotografischen Duell messen sie regelmäßig ihre Fähigkeiten.

Von Isabel Klemt

Dresden - Zwei Dresdner Fotografen haben sich ein ungewöhnliches Projekt ausgedacht: In einem fotografischen Duell messen sie regelmäßig ihre Fähigkeiten. TAG24-Redakteurin Isabel Klemt (26) erhielt einen Blick hinter die Kulissen.



Im Gespräch mit TAG24-Redakteurin Isabel Klemt (26, M.) erzählen Annè (29, l.) und Toni (36), wie sie auf ihr Fotoduell gekommen sind. © Eric Münch Wie die Dresdner Fotografen Annè (29) und Toni Böhmer (36) erzählen, sind sie nicht nur beruflich ein eingespieltes Team, sondern auch ein Ehepaar. "Die Kamera war für uns zunächst ein kreativer Ausgleich, wurde aber nach und nach zum Mittelpunkt unseres Alltags", so Toni. Als Duo arbeiten sie unter dem Namen "Pixelduett" als Hochzeitsfotografen und -videografen und sorgen auf Social Media mit einem besonderen Format für Aufmerksamkeit: dem Foto-Duell, das zeigt, wie verschieden Fotografie selbst bei identischem Ausgangspunkt sein kann. Die Idee zum Wettstreit entstand, weil sie immer wieder darüber diskutierten, welches Bild stärker wirkt oder welche Perspektive besser funktioniert. TikTok Lustige Reaktion: Kind schützt seinen Kopf, als Papa es ins Auto hebt Denn obwohl die beiden Seite an Seite arbeiten, können ihre fotografischen Ansätze kaum unterschiedlicher sein: Toni arbeitet technisch orientiert, achtet auf Bildaufbau, Präzision und den richtigen Moment, während Annè emotionaler und intuitiver fotografiert. Genau diese Gegensätze stehen im Zentrum ihres Duell-Formats und verdeutlichen, wie unterschiedlich ein Motiv wirken und wie stark die subjektive Bildwahrnehmung variieren kann. "Bei Hochzeiten ergänzen wir uns hingegen ideal", erklärt Annè.

Im Duell haben die Fotografen 30 Minuten, um das perfekte Bild zu schießen

Bei ihrem Fotoduell haben Annè und Toni nur 30 Minuten Zeit, um das perfekte Foto zu knipsen. © Eric Münch Über Instagram- und TikTok-Stories stimmen die Follower dabei zunächst über Ort und Thema ab. Mal führt das Duell die beiden zu bekannten Dresdner Sehenswürdigkeiten, mal in versteckte Ecken abseits der Touristenpfade. "Die Mischung aus historischer Altstadt, kreativer Neustadt, Elbwiesen und grünen Parks macht Dresden fotografisch unglaublich vielseitig", erklärt Toni. Der Ablauf ist klar geregelt: Beide starten am selben Punkt und haben exakt 30 Minuten Zeit, um ihr Foto aufzunehmen. Abgegeben werden darf am Ende nur ein Bild. Die Fotos werden zur Abstimmung schließlich anonym veröffentlicht, sodass auch niemand weiß, von welchem Fotografen welches Bild stammt. Für die beiden steht dabei Authentizität an erster Stelle - ohne KI-Bildbearbeitung. Ausschlaggebend ist allein die fotografische Leistung. Der Verlierer des Duells muss zudem eine kleine Strafe hinnehmen, die der Gewinner im nächsten Durchgang als Joker einsetzen darf, zum Beispiel in Form einer zusätzlichen Einschränkung. 360-Grad-Kameras begleiten das Format und halten den gesamten Prozess fest, sodass die Zuschauer das Duell in seiner ganzen Dynamik miterleben können.

Das Format soll künftig über Dresden hinausgehen