TikTokerin sieht nach Alzheimer-Erkrankung keinen Ausweg mehr und nimmt Sterbehilfe in Anspruch

Kanada - Noch vor wenigen Monaten postete die an Alzheimer erkrankte Influencerin Rebecca Luna (†49) auf TikTok ein Gesundheitsupdate - nun ist sie tot.

Die Influencerin Rebecca Luna ist im Alter von 49 Jahren verstorben... © Screenshot/GoFundMe/Rebecca Luna

Auf Social Media teilte die Kanadierin ihre bewegende Geschichte. Dabei filmte sie ihren Alltag und dokumentierte die Hürden der Krankheit. Im Laufe der Zeit gewann Rebecca immer mehr Follower dazu - bis ihr schließlich fast 50.000 Menschen folgten.

Im Zuge ihrer Alzheimer-Erkrankung befasste sich die 49-Jährige schon früh mit dem Thema des Sterbens. Da sich der gesundheitliche Zustand der Kanadierin von Tag zu Tag verschlechterte, entschied sie sich schließlich für begleitende Sterbehilfe.

Wie das Newsportal TMZ nun mitteilte, verstarb die TikTokerin am 25. Juli im Beisein ihrer engsten Angehörigen. Im Frühjahr vergangenen Jahres machte die alleinerziehende Mutter ihre Diagnose öffentlich. In den Monaten danach sprach so offen über die Folgen der Krankheit und welche Herausforderungen sie infolgedessen meistern müsse.

Rebecca nutze die Reichweite nicht nur, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Viel wichtiger war es der 49-Jährigen, Fragen über die Krankheit zu beantworten und Irrtümer aufzuklären. Die Kanadierin machte es sich zur Aufgabe, das Thema Sterbehilfe aus seiner Tabuzone zu holen.