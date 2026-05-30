TikTok-Trend endet in Horror-Unfall: 15-Jähriger erleidet schwere Hirnverletzungen

Utah (USA) - Eigentlich wollte ein 15-Jähriger aus dem US -Bundesstaat Utah nur einen TikTok-Trend nachahmen - doch der Stunt ging schief und hatte beinahe tödliche Folgen.

Levi Teemant (15) wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/loveforlevi1

Wie KSL berichtet, lag der 15-jährige Levi Teemant am 8. Mai auf einer Couch, die von einem Fahrzeug gezogen wurde. Doch der sogenannte "Couch-Surfing"-Trend ging schief: Ein Bein der Couch brach ab, woraufhin Levi durch die Luft geschleudert wurde und hart auf dem Boden aufprallte.

Dabei erlitt er unter anderem einen Schädelbruch, traumatische Hirnverletzungen, Wirbelbrüche, gebrochene Rippen, Gesichtsfrakturen sowie offene Wunden am ganzen Körper. Der Teenager musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Seine Mutter Amy berichtete dem Sender, dass Ärzte und Pflegekräfte ihren Sohn in ein künstliches Koma versetzt und ihm muskelentspannende Medikamente verabreicht hätten, um seinen Körper ruhigzustellen.

Während Levi im Koma lag, wurde er 16 Jahre alt.

Laut seiner Mutter erklärten die behandelnden Ärzte und Pflegekräfte zudem, dass es sich bei dem Vorfall nicht um einen Einzelfall handle. Sie hätten bereits weitere Patienten behandelt, die bei ähnlichen Aktionen verletzt worden seien.