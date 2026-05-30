TikTok-Trend endet in Horror-Unfall: 15-Jähriger erleidet schwere Hirnverletzungen
Utah (USA) - Eigentlich wollte ein 15-Jähriger aus dem US-Bundesstaat Utah nur einen TikTok-Trend nachahmen - doch der Stunt ging schief und hatte beinahe tödliche Folgen.
Wie KSL berichtet, lag der 15-jährige Levi Teemant am 8. Mai auf einer Couch, die von einem Fahrzeug gezogen wurde. Doch der sogenannte "Couch-Surfing"-Trend ging schief: Ein Bein der Couch brach ab, woraufhin Levi durch die Luft geschleudert wurde und hart auf dem Boden aufprallte.
Dabei erlitt er unter anderem einen Schädelbruch, traumatische Hirnverletzungen, Wirbelbrüche, gebrochene Rippen, Gesichtsfrakturen sowie offene Wunden am ganzen Körper. Der Teenager musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.
Seine Mutter Amy berichtete dem Sender, dass Ärzte und Pflegekräfte ihren Sohn in ein künstliches Koma versetzt und ihm muskelentspannende Medikamente verabreicht hätten, um seinen Körper ruhigzustellen.
Während Levi im Koma lag, wurde er 16 Jahre alt.
Laut seiner Mutter erklärten die behandelnden Ärzte und Pflegekräfte zudem, dass es sich bei dem Vorfall nicht um einen Einzelfall handle. Sie hätten bereits weitere Patienten behandelt, die bei ähnlichen Aktionen verletzt worden seien.
Levi macht seit dem Unfall erste Fortschritte
Trotz seiner schweren Verletzungen habe Levi seit dem Unfall erste Fortschritte gemacht.
Am Freitag veröffentlichte seine Mutter auf Instagram ein Video, das zeigt, wie sich der Jugendliche mit Unterstützung aufrichtet und sich im Raum umsieht.
Eine GoFundMe-Seite soll der alleinerziehenden Mutter - die ihren Ehemann zuvor an Krebs verloren hatte - nun dabei helfen, die hohen medizinischen Kosten zu stemmen. Bislang kamen bereits mehr als 54.000 US-Dollar (rund 46.300 Euro) zusammen.
Laut Daily Mail arbeitet TikTok inzwischen daran, entsprechende Videos zu dem Trend von der Plattform zu entfernen. Zudem werden bei einschlägigen Suchanfragen Warnhinweise eingeblendet.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/loveforlevi1