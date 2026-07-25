"Käsiger Michael" geht durch die Decke: Was steckt hinter dem Social-Media-Trend?

Deutschland - Was sich vielleicht zunächst wie eine Neuheit in der Frische-Theke anhört, hat seinen Ursprung ganz woanders: In den sozialen Medien sorgt ein Satz derzeit für besonders viel Aufsehen: "Käsiger Michael, öffne deine Tür". Doch was hat es damit überhaupt auf sich?

Zahlreiche Social-Media-Nutzer fragen sich derzeit, was es mit dem "Käsigen Michael" auf sich hat. (Symbolfoto) © Fotomontage/123RF/sevendeman/123RF/henadzipechan/Screenshot/TikTok/benjisproduct

Grundschüler, Jugendliche oder bekannte Musiker wie etwa die Dresdner Band "01099" sind auf den Käse-Zug aufgesprungen und greifen den kuriosen Trend in den unterschiedlichsten Weisen auf.

Der Ursprung des Memes stammt dabei allerdings nicht aus Deutschland, sondern von einem englischsprachigen Creator namens "nnichetony".

Vor rund zwei Monaten veröffentlichte der junge Mann einen kuriosen Clip, der weltweit durch die Decke ging. In dieser bekannten Aufnahme legte er ein Ei auf eine Türklinke und sang immer wieder: "Cheesy Michael, open up the door". Über Nacht entpuppte sich das Video als voller Erfolg.

Mehr als elf Millionen Menschen sahen die Aufnahme. In den Kommentaren zeigten sich die Plattform-User gleichermaßen verwirrt als auch amüsiert. "Bin ich high – was zum Teufel passiert hier?", kommentierte ein Nutzer. Kurze Zeit später schwappte der Trend dann nach Deutschland über.

Der TikTok-Nutzer "benjisproduct" knüpfte an das weltbekannte Meme an und kreierte den "Käsigen Michael". Das Video verbreitete sich rasend schnell und erreichte binnen weniger Wochen rund sechs Millionen Menschen auf der Plattform.

Es folgten weitere Clips, in denen er den Song etwa mit einer Kerze oder einem Löffel nachstellte.