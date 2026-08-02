Leben riskiert, Züge gestört: Creator nach Livestream auf Bahnschienen festgenommen

Bourg-en-Lavaux (Schweiz) - Dumme und gefährliche Aktion, um Aufmerksamkeit zu bekommen: Der Westschweizer Content Creator "MickelTV" ist nach einem Livestream auf Bahnschienen festgenommen worden. Mit der Übertragung hat er nicht nur sein Leben riskiert, sondern auch den Bahnverkehr mächtig gestört.

Eine gefährliche Aktion endete für den Schweizer Content Creator "MickelTV" mit einer Festnahme. © Screenshot/Instagram/mickeltv

Wie das Schweizer Portal Blick berichtet, bekam der Streamer nach einer Übertragung bei YouTube und TikTok Ärger mit der Polizei. Er filmte sich dabei, wie er zur Kamera spricht - direkt auf Schienen im Winzerdorf Epesses, nahe Lausanne.

Auf Instagram sind Clips der Übertragung zu finden, die etwa zeigen, wie ein Zug direkt an dem jungen Mann vorbeirauscht. Dabei sitzt er nur knapp entfernt auf einem Stuhl an einem Tisch.

Ein Sprecher der Schweizer Bundesbahnen habe die Aktion gegenüber dem Portal "aufs Schärfste verurteilt". Die SBB hätten angekündigt, eine Anzeige gegen ihn zu erstatten. "Abgesehen davon, dass die Person auf dem Video ihr Leben riskierte, wurden durch diese Tat 13 Züge aufgehalten", so Pressesprecher Jean-Philippe Schmidt gegenüber Blick.

Später am Abend habe die Polizei "MickelTV" auf der Wache verhört und im Anschluss wieder freigelassen.