Nie wieder peinliche Party-Sprachnachrichten löschen: WhatsApp stellt neues Feature vor!

Sprachnachrichten bei WhatsApp können sich ab jetzt selbst löschen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Das heißt: Nach dem einmaligen Anhören werden diese Nachrichten nicht mehr abrufbar sein. Diese Funktion führte der Messenger-Dienst auch schon bei Fotos und Videos ein.



WhatsApp schreibt dazu in einem Blogbeitrag: "Du kannst jetzt selbst sensible Informationen per Sprachnachricht weitergeben, ohne dass du dir Sorgen machen musst – wenn du zum Beispiel einem Freund oder einer Freundin deine Kreditkartendaten mitteilen möchtest oder eine Überraschung planst."

Das sei ein weiterer Schritt für mehr Datenschutz und Privatsphäre, so das Unternehmen.