Schluss mit Nummern-Tauschen: WhatsApp führt individuelle Nutzernamen ein

Menlo Park (USA) - Schnell sein lohnt sich! Seit dem neuesten Update können WhatsApp -Nutzer individuelle Nutzernamen reservieren. Jeden Namen gibt es nur ein einziges Mal und diese sollen in Zukunft die klassische Telefonnummer ablösen.

Ab sofort ist es möglich, seinen Facebook- oder Instagramnamen auch bei WhatsApp zu hinterlegen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Mit einer fremden Person auf WhatsApp schreiben, ohne gleich seine Nummer herauszugeben. Was gerade noch unvorstellbar klingt, wird voraussichtlich Ende des Jahres bereits zur Realität werden, schreibt der Meta-Konzern in seinem WhatsApp-Blog.

So soll ein Nutzername - ähnlich wie man ihn von Instagram kennt - anstelle der Telefonnummer hinter dem eigenen Namen erscheinen. Die eigene Nummer bleibt so selbst in einem WhatsApp-Chat privat - auch in Gruppenchats.

Seit dieser Woche ist es deswegen möglich, seinen eigenen Nutzernamen in der Messanger-App zu reservieren. Die Anwendung hat weltweit über drei Milliarden Nutzer, weswegen man schnell sein sollte.

Wem der Nutzername egal ist, oder sich keinen eigenen ausdenken möchte, kann zur Hilfe den "Benutzernamen-Generator" nutzen.