WhatsApp-Revolution steht bevor: Nutzer können jetzt plattformübergreifend chatten

Mountain View (USA) - Bis zuletzt galt: WhatsApp -Nutzer können nur untereinander kommunizieren. Wer sich aus den verschiedensten Gründen gegen die Nutzung der Chat-App entschieden hat, ist von dieser Unterhaltung ausgeschlossen - bis jetzt! Bald sollen Drittanbieter Zugriff auf WhatsApp-Nummern bekommen.

Bis jetzt konnten WhatsApp-Nutzer nur mit Leuten chatten, die ebenfalls die Messenger-App nutzen. Doch mit dem neuen Update soll diese "Exklusivität" Geschichte sein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

So lautet zumindest der Plan des Unternehmens "Meta" nach einem neuen FAQ-Beitrag auf der Homepage.

Grund für die Öffnung des eigentlich so exklusiven Messenger-Dienstes ist eine vorangegangene, neue Regelung (dem "Digital Markts Act" (DMA)) innerhalb der EU.

Kernessenz dieser ist ein neues Gesetz über digitale Märkte, welches mehr Wettbewerb unter den einzelnen Akteuren selbst ermöglichen und zu weniger Abhängigkeit der Konsumenten von einzelnen Playern (sogenannten "Gatekeepern") führen soll.

Somit wird das neue Feature vorerst ausschließlich den europäischen Raum betreffen. Doch was genau kommt denn überhaupt auf die Nutzer zu?

Mit dem kommenden Update, welches ab sofort nach und nach auf die Geräte der WhatsApp-Nutzer gespielt wird, bekommen diese eine neue Option in den Einstellungen angezeigt. Wer diese aktiviert, ermöglicht Drittanbieter-Apps (vorzugsweise anderen Chat-Apps), dass die eigene Telefonnummer auch auf diesen gefunden werden kann, obwohl man sich selbst (noch) nicht registriert hat.