WhatsApp kassiert ab: Diese Features gibt’s bald nur im Abo

WhatsApp plant offenbar ein kostenpflichtiges Plus-Abo-Modell mit coolen Features.

Von Isabel Klemt

USA - WhatsApp plant offenbar ein kostenpflichtiges Plus-Abo-Modell mit coolen Features.

Mit dem Abo sollen Nutzer gegen eine monatliche Gebühr WhatsApp stärker personalisieren können. (Symbolbild)
Mit dem Abo sollen Nutzer gegen eine monatliche Gebühr WhatsApp stärker personalisieren können. (Symbolbild)  © Sommer/dpa/dpa-tmn

Wie die auf neue WhatsApp-Features spezialisierte Leaker-Seite WABetainfo auf X berichtet, arbeitet der Messenger-Dienst scheinbar an einem neuen Premium-Abonnement namens "WhatsApp Plus".

Mit dem Abo sollen Nutzer gegen eine monatliche Gebühr die App stärker personalisieren können. Geplant sind demnach unter anderem 14 neue App-Symbole und verschiedene Farben für die Benutzeroberfläche. So lässt sich WhatsApp individuell gestalten.

Ebenso sollen WhatsApp-Plus-Nutzer bis zu 20 Chats anpinnen können - deutlich mehr als die üblichen drei - und Zugriff auf exklusive Klingeltöne sowie Sticker erhalten.

Auch Reaktionen auf einzelne Nachrichten sollen für Abonnenten interaktiver gestaltet werden.

Die gewohnten WhatsApp-Funktionen bleiben weiterhin verfügbar

Wer kein Abo abschließt, muss sich jedoch keine Sorgen machen: Die normalen WhatsApp-Funktionen bleiben unverändert nutzbar.

Die Kosten für WhatsApp Plus dürften laut inside-digital.de bei etwa 4 bis 5 Euro pro Monat liegen. Ein offizieller Preis oder Starttermin steht aber noch nicht fest.

Der Meta-Konzern hat auf Anfrage von TAG24 bisher nicht reagiert.

