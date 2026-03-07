WhatsApp kassiert ab: Diese Features gibt’s bald nur im Abo
USA - WhatsApp plant offenbar ein kostenpflichtiges Plus-Abo-Modell mit coolen Features.
Wie die auf neue WhatsApp-Features spezialisierte Leaker-Seite WABetainfo auf X berichtet, arbeitet der Messenger-Dienst scheinbar an einem neuen Premium-Abonnement namens "WhatsApp Plus".
Mit dem Abo sollen Nutzer gegen eine monatliche Gebühr die App stärker personalisieren können. Geplant sind demnach unter anderem 14 neue App-Symbole und verschiedene Farben für die Benutzeroberfläche. So lässt sich WhatsApp individuell gestalten.
Ebenso sollen WhatsApp-Plus-Nutzer bis zu 20 Chats anpinnen können - deutlich mehr als die üblichen drei - und Zugriff auf exklusive Klingeltöne sowie Sticker erhalten.
Auch Reaktionen auf einzelne Nachrichten sollen für Abonnenten interaktiver gestaltet werden.
Die gewohnten WhatsApp-Funktionen bleiben weiterhin verfügbar
Wer kein Abo abschließt, muss sich jedoch keine Sorgen machen: Die normalen WhatsApp-Funktionen bleiben unverändert nutzbar.
Die Kosten für WhatsApp Plus dürften laut inside-digital.de bei etwa 4 bis 5 Euro pro Monat liegen. Ein offizieller Preis oder Starttermin steht aber noch nicht fest.
Der Meta-Konzern hat auf Anfrage von TAG24 bisher nicht reagiert.
Titelfoto: Sommer/dpa/dpa-tmn