WhatsApp kassiert ab: Diese Features gibt’s bald nur im Abo

Mit dem Abo sollen Nutzer gegen eine monatliche Gebühr WhatsApp stärker personalisieren können. (Symbolbild) © Sommer/dpa/dpa-tmn

Wie die auf neue WhatsApp-Features spezialisierte Leaker-Seite WABetainfo auf X berichtet, arbeitet der Messenger-Dienst scheinbar an einem neuen Premium-Abonnement namens "WhatsApp Plus".

Mit dem Abo sollen Nutzer gegen eine monatliche Gebühr die App stärker personalisieren können. Geplant sind demnach unter anderem 14 neue App-Symbole und verschiedene Farben für die Benutzeroberfläche. So lässt sich WhatsApp individuell gestalten.

Ebenso sollen WhatsApp-Plus-Nutzer bis zu 20 Chats anpinnen können - deutlich mehr als die üblichen drei - und Zugriff auf exklusive Klingeltöne sowie Sticker erhalten.

Auch Reaktionen auf einzelne Nachrichten sollen für Abonnenten interaktiver gestaltet werden.