WhatsApp kündigt Neuerung für alle an: Es hat mit Videos zu tun

Netz - Es muss nicht immer (nur) eine Sprachnachricht sein! WhatsApp wird sein Portfolio an Funktionen erweitern. Künftig könnt Ihr auch Videobotschaften direkt im Messenger erstellen und versenden.

Künftig können alle User mit WhatsApp auch Videobotschaften im Messenger erstellen und versenden. (Symbolbild) © 123RF/diegothomazini

Im Gegensatz zu "Sprachis", die bei einigen Usern längenmäßig ganz schön ausarten können, sind Videonachrichten jedoch zeitlich begrenzt.

Wer sich in Wort und Bild mitteilen möchte, bekommt dafür maximal 60 Sekunden Zeit, teilte das Unternehmen im Blogbeitrag zur Neuerung mit.

Wie das funktioniert? Ganz ähnlich wie beim Versenden von Voice-Chats.

Ihr müsst lediglich den Button betätigen, um in den Videomodus zu wechseln und lossprechen. Entweder haltet Ihr den Knopf während der Aufnahme gedrückt oder Ihr wischt nach oben, um den Videomodus zu halten und freihändig aufnehmen zu können.

Dabei solltet Ihr Euch oder den betreffenden Inhalt in der Mitte der Videokamera platzieren, da die Nachrichten beim Empfänger in kreisrunder Form erscheinen, was Ihr auf wabetainfo.com sehen könnt.

Dieses Konzept ist keineswegs neu, wurde so auch schon beim Messenger-Dienst Telegram angewendet.