Seine Rezepte gehen viral: Dresdner Kaffee-Guru hat mehr als eine Million Fans

Bruno Stein wollte nie im Rampenlicht stehen - und doch folgen ihm 1,2 Millionen Menschen auf Instagram, um täglich seine Kaffee-Rezepte zu entdecken.

Von Benjamin Schön

Dresden - Er wollte nie berühmt werden, mag es gar nicht so sehr, im Mittelpunkt zu stehen - und ist einfach nur ein Kaffee-Liebhaber. Bruno Stein (24) alias YourCoffeeDude ist einer der erfolgreichsten Coffee-Content-Creator der Welt. 1,2 Millionen Menschen folgen dem Dresdner auf Instagram und warten täglich auf seine Kaffee-Rezepte.

Ganz wichtig bei seinen Videos ist natürlich die Ästhetik. Angefangen hat alles ganz unspektakulär. "Ich habe in meinem Kinderzimmer angefangen und war einfach schon früh kaffeeverliebt", erzählt Bruno. Die ersten Videos drehte er mit dem iPhone seines Vaters. Richtig ernst wurde es während Corona. "Da ging es so richtig los, man hatte nicht wirklich was zu tun." Der Durchbruch kam nicht über Nacht, sondern über Konsequenz. "Ich habe über die letzten fünf Jahre eigentlich jeden Tag ein Rezept hochgeladen", sagt er. Anfangs gab es Skepsis, auch bei den Eltern. "Meine Mama hat sich irgendwann Instagram geholt, um überhaupt zu verstehen, was ich da mache."

Bruno Stein (24) ist Kaffeeliebhaber und teilt seine Leidenschaft und Rezepte auf Social Media. © Petra Hornig

So ein schönes Design klappt nicht immer auf Anhieb. © Petra Hornig

Bruno hat ein eigenes Büro und kleine Studios