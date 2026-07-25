Auf YouTube-Streich reingefallen: Medizin-Influencerin warnt vor Fake-Krankheit

Berlin/München - Wie glaubwürdig sind Medizin-Influencer? Dieser Frage wollte YouTuber Marvin Wildhage (30) mit seinem neuesten Experiment auf den Grund gehen. Die approbierte Ärztin Alina Walbrun ging ihm auf den Leim - jetzt hat sie Fehler eingeräumt.

Content-Creatorin Alina Walbrun hat ein abgeschlossenes Medizinstudium. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/alina.walbrun

"Postvirale nasale Hypersensibilität" lautete die fiktive Krankheit, die sich der Berliner für seinen Social-Media-Prank ausgedacht hatte.

Wildhage wollte mit seinem Experiment herausfinden, ob Ärzte auf Instagram, TikTok und Co. tatsächlich für seine frei erfundene Krankheit inklusive Fake-Pharmaunternehmen werben, um sich damit die Taschen vollzumachen.

Und tatsächlich: Content-Creatorin Alina Walbrun, die im Netz auch als "Doc Alina" bekannt wurde und ihre knapp 300.000 Follower unter anderem über Gesundheitsthemen aufklärt, tappte in die Falle.

Bei Instagram erzählte die Influencerin, dass sie die Diagnose bereits aus ihrem Medizinstudium kenne, und berichtete von frei erfundenen Symptomen, die im Briefing für die Kampagne gar nicht enthalten waren.

Als der Schwindel wenig später aufflog, meldete sich Walbrun in ihrer Story erneut zu Wort: Sie gab zu, auf den Streich hereingefallen zu sein, und bat ihre Community um Verzeihung.